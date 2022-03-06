Son dakika haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile 5 Mart 2022 tarihinde Ankara'da bir görüşme gerçekleştirmiştir. İkili ilişkiler ve başta Ukrayna olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin sürdürülebilir ve kurumsallaşmış bir diyalog yoluyla derinleştirilmesine yönelik ortak irade teyit edilmiş, bazı konularda devam eden görüş ayrılıklarına rağmen, Türkiye ve ABD'nin, ekonomik ve ticari ilişkiler, terörizmle mücadele, askeri/savunma işbirliği dahil geniş bir olumlu gündeme sahip olduğunun altı çizilmiştir" denildi.

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Güncel