Son dakika haberi: Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, AB Dış İlişkiler Servisi yetkilisi Mora ile görüştü
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Son dakika haberi: Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, AB Dış İlişkiler Servisi yetkilisi Mora ile görüştü

Son dakika haberi: Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, AB Dış İlişkiler Servisi yetkilisi Mora ile görüştü
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Enrique Mora ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Enrique Mora ile bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Enrique Mora'nın başkanlığındaki siyasi istişarelerin bugün gerçekleştirildiği bildirildi.

Yapılan istişarelerde ortak gündemde bulunan bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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