Son dakika haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile 29 Mayıs'ta Kavala'da bir araya gelecek.
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile 29 Mayıs'ta Kavala'da bir araya gelecek.

Son dakika haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile 29 Mayıs'ta Kavala'da bir araya gelecek.
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile 29 Mayıs'ta Kavala'da bir araya gelecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile 29 Mayıs'ta Kavala'da bir araya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

Son dakika haber... Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın başkanlıklarında yarın Ankara'da siyasi...
Son dakika haber... Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın başkanlıklarında yarın Ankara'da siyasi...
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşı Fragoyannis ile 29 Mayıs'ta Kavala'da görüşecek
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşı Fragoyannis ile 29 Mayıs'ta Kavala'da görüşecek
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile 29 Mayıs'ta Kavala'da bir araya gelecek. - Haberler
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