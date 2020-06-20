Son dakika haberi: Dışarı çıkamadılar ama tatilin keyfini çıkardılar
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Son dakika haberi: Dışarı çıkamadılar ama tatilin keyfini çıkardılar

Son dakika haberi: Dışarı çıkamadılar ama tatilin keyfini çıkardılar MUĞLA - Türkiye genelinde sınav için saat 15.00'e kadar olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bodrum'da tatil yapan yerli turistler, otele çıkma kısıtlamalı tatil keyfi yaptı.

20.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:28

Dışarı çıkamadılar ama tatilin keyfini çıkardılar

MUĞLA - Türkiye genelinde sınav için saat 15.00'e kadar olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bodrum'da tatil yapan yerli turistler, otele çıkma kısıtlamalı tatil keyfi yaptı. Sokaklar caddeler boş kalırken otel havuzları ve otel sahillerinde tatilciler denize girdi.

20 Haziran LGS sınavı için 81 ilde çıkan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bodrum'daki sokaklar, halk plajları ve beachler boş kaldı. Tatilcilerin akın akın geldiği ilçe sessizliğe büründü. Tarihinde ilk kez yaz sezonu ortasında boş kalan ilçede otellerde kalan yerli turistlerde otelden çıkma kısıtlaması geldi.

Kısıtlamalı tatil keyfi

Saat 15.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında otellerde kalan yerli turistlerde otelden çıkmaları kısıtlandı. Tatilciler denize sıfır evlerinin önünde denize girerken, otellere gelenler yerli turistler ise havuz başında vakit geçirerek havuz keyfi yaptı.

Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya otele gelen turistlerin sahil kenarlarında vakit geçirdiklerini söyleyerek "Bugün saat 15.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması var bazı misafirlerimiz denize girerken bazıları da sahilde oturmayı tercih ediyor. Bu yıl önümüzü göremiyoruz. İnşallah bu virüsten bir an önce kurtuluruz" dedi.

Son dakika haberi: Dışarı çıkamadılar ama tatilin keyfini çıkardılar

Kaynak: İHA

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