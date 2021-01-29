Dış ticaret istatistikleri (1)
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Dış ticaret istatistikleri (1)

29.01.2021 10:21 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:28
Dış ticaret istatistikleri (1)

Türkiye'nin ihracatı, Kovid-19 salgını nedeniyle pazar ve talep daralmalarının yaşandığı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 6,3 azalarak 169 milyar 482 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 4,3 artarak 219 milyar 397 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin ihracatı, Kovid-19 salgını nedeniyle pazar ve talep daralmalarının yaşandığı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 6,3 azalarak 169 milyar 482 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 4,3 artarak 219 milyar 397 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan Aralık 2020'ye ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 17 milyar 850 milyon dolar, ithalat da yüzde 11,6 artarak 22 milyar 381 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, aralıkta yıllık bazda yüzde 3 azalışla 4 milyar 530 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı Aralık 2019'da yüzde 76,7 iken geçen ay yüzde 79,8'e yükseldi.

İhracat, ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 azalarak 169 milyar 482 milyon dolara düşerken, ithalat ise yüzde 4,3 artarak 219 milyar 397 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı geçen yıl yüzde 69,1 artarak 49 milyar 915 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019'da yüzde 86 iken, geçen yıl yüzde 77,2'ye geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Geçen ay enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, yüzde 18,5 artarak 17 milyar 142 milyon dolara, ithalat da yüzde 18,3 artışla 17 milyar 523 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Aralık 2020'de 380 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 18,4 artarak 34 milyar 665 milyon dolara çıktı. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,8 oldu.

(Sürecek)

Dış ticaret istatistikleri (1)
Dış ticaret istatistikleri (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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