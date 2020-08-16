Son dakika haberi... Diş hekimlerinin koronavirüs önlemli hizmeti
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Son dakika haberi... Diş hekimlerinin koronavirüs önlemli hizmeti

Son dakika gündem haberi... KORONAVİRÜS salgını nedeniyle hastalarla yakın mesafede çalışmak zorunda kalıp, risk altında olan diş hekimleri, gerekli önlemleri alarak hizmet veriyor.

Son dakika haberi... Diş hekimlerinin koronavirüs önlemli hizmeti
16.08.2020 10:09 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:30
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle hastalarla yakın mesafede çalışmak zorunda kalıp, risk altında olan diş hekimleri, gerekli önlemleri alarak hizmet veriyor. Çocuk diş hekimi Sezgi Şenol, "2 hasta arasında yarım saat bekletiyoruz ya da bir klinikte hasta bakıyorsak diğer hastaya diğer klinikte bakıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Enfeksiyon Kontrol Önlemleri' kapsamında, Covid-19 salgını sırasında diş tedavisine ilişkin işlemler, tedavi öncesi ve sonrasında uyulması gerekenler güncellendi. Bu kapsamda Ankara'daki diş hekimleri de belirtilen kriterleri dikkate alarak, tedavi hizmeti vermeye başladı. Yakın mesafede çalışmak zorunda oldukları için risk altında olan diş hekimleri, özel ekipmanla hastalarını kabul ediyor. Diş hekimleri, hem kendilerinin hem de hastaların sağlığına dikkat ediyor.

'KLİNİĞİ YARIM SAAT BOŞ BIRAKIYORUZ'Çocuk diş hekimi Sezgi Şenol, pandeminin diş hastaları için zor bir dönem olduğunu, klinikte yoğunluk oluşturmamak için randevuyla hasta bakımına başladıklarını söyledi. Şenol, "Alacağımız önlemler konusunda Sağlık Bakanlığı bizi yönlendirdi. 2 hasta arasında yarım saat bekletiyoruz ya da bir klinikte hasta bakıyorsak diğer hastaya diğer klinikte bakıyoruz. O kliniği yarım saat boş bırakıyoruz. Bu şekilde hem kliniğin sterilizasyonunu ve dezenfeksiyonunu sağlıyoruz hem de hastalarımızın çapraz enfeksiyon konusunda birbirlerinden korumaya çalışıyoruz" dedi.AĞIZ BAKIMINA DİKKAT

Diş hekimi Şenol, son çıkan akademik yayınlara bakıldığı zaman koronavirüs geçirmiş hastaların ağız ve diş sağlığı ile ilgili problem yaşadıklarını gösteren bulgular olduğunu söyleyerek, "Hastalar kullanılan ilaçlara bağlı olarak, yapılan işlemlere bağlı olarak ağız kuruluğu, tükürük bezlerindeki salgıların azalması gibi sebeplerle ağız içindeki yaraların, diş eti kanamalarının arttığını gösteren çalışmalar var. Bu yüzden Covid-19 sonrasındaki hastalarımızın da bu pozitiflikleri geçtikten sonra yine dikkatli şekilde ağız bakımlarını yapmalarını öneriyoruz" diye konuştu.

 


- Ankara

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Kaynak: DHA

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