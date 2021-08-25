Son dakika haberi! Direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı
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Son dakika haberi! Direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı

Son dakika haberi! Direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Sinema Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; seyir halinde olan O.Y. idaresindeki 67 ABL 346 plakalı motosiklet, virajı döndüğü esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürüklenerek kaza yaptı. Kazayı gören bir başka motosiklet sürücüsü O.Y.'nin yardımına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haberi! Direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı
Son dakika haberi! Direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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