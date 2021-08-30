Direksiyon başında sızan sürücüyü polis uyandırdı
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Direksiyon başında sızan sürücüyü polis uyandırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Direksiyon başında sızan sürücüyü polis uyandırdı Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin 'dur' ikazına uymayan sürücü cadde üzerinde direksiyon başında sızmış halde bulundu.

Direksiyon başında sızan sürücüyü polis uyandırdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin 'dur' ikazına uymayan sürücü cadde üzerinde direksiyon başında sızmış halde bulundu. Trafikte ikinci kez alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye hem ceza kesildi, hem de ehliyetine 2 yıl el konuldu.

Olay, Orhaniye Mahallesi Eski Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 F 4408 plakalı kamyonet sürücüsünün alkollü araç kullandığı ihbarını alan trafik ekipleri peşine düştü. Bir süre sonra Osmanbey Caddesi üzerinde duran aracın başına gelen ekipler, sürücüyü direksiyon başında uyurken buldu. Ekipler, sürücüyü uyandırmaya çalıştı. Alkolün etkisiyle uyuya kalan sürücü bir süre sonra uyandırıldı. Sürücü İbrahim C. alkolmetre testinde 243 promil alkollü olduğu tespit edildi. 2. kez alkollü olduğu tespit edilen sürücüye bin 679 TL cezai işlem uygulanırken, sürücü belgesine 2 yıl el konuldu. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Direksiyon başında sızan sürücüyü polis uyandırdı
Direksiyon başında sızan sürücüyü polis uyandırdı
Direksiyon başında sızan sürücüyü polis uyandırdı
Direksiyon başında sızan sürücüyü polis uyandırdı
Direksiyon başında sızan sürücüyü polis uyandırdı
Direksiyon başında sızan sürücüyü polis uyandırdı
Direksiyon başında sızan sürücüyü polis uyandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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