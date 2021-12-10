Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü; kaza kamerada

ANKARA'da otomobille seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren Yüksel Yücel (53), hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, saat 15.30'da Çankaya ilçesindeki Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. Yüksel Yücel kontrolündeki 06 FN 2176 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu bir apartmanın garaj duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yücel'in kalp krizi sonucu öldüğünü tespit etti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Haber -Kamera: Şifanur SANSAR-Fatih POYRAZ/ANKARA, -