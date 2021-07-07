Son dakika haberi: Direksiyon başına alkollü geçen sürücü kazada yaralandı
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Son dakika haberi: Direksiyon başına alkollü geçen sürücü kazada yaralandı

Son dakika haberi: Direksiyon başına alkollü geçen sürücü kazada yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen sürücü yolda park halinde bir başka araca çarptı.

Afyonkarahisar'da alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen sürücü yolda park halinde bir başka araca çarptı. Kazada yaralanan alkollü şahıs hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Aşağıpiribeyli köyü yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç., (72) idaresindeki 42 Y 3783 plakalı otomobil Aşağıpiribeyli köyü Güller Höyüğü yakınlarında M.D.'nin yol kenarına park ettiği 03 HB 776 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan M.Ç., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları tarafından Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde ise M.Ç.'nin alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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