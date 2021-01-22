Son dakika haberi | Dink cinayetinde kamu görevlilerinin yargılandığı davada bir tahliye

Son dakika haberler: AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, 6 Ocak'ta yakalama...

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, 6 Ocak'ta yakalama kararı verilerek tutuklanan dönemin Trabzon Jandarma görevlisi Volkan Şahin'in tahliyesine ve "Konutu terk etmeme" şeklinde adli tedbir uygulanmasına karar verildi. Mahkeme, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz hakkında ise "Konutu terk etmeme" şeklinde adli tedbir uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı