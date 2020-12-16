Son dakika haberi | Dini nikahla birlikte yaşadığı müzisyeni 'kıskançlık' tartışmasında öldürdü (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Dini nikahla birlikte yaşadığı müzisyeni 'kıskançlık' tartışmasında öldürdü (3)

16.12.2020 22:28 | Son Güncelleme: 16.12.2020 22:32
Son dakika haberi | Dini nikahla birlikte yaşadığı müzisyeni 'kıskançlık' tartışmasında öldürdü (3)

Son dakika haberi: TUTUKLANDIDini nikahla birlikte yaşadığı eşi Önder Çelik'i, kendisiyle uyumadığı için göğsünden bıçaklayarak öldüren Gülyeşim Türkmen, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Dini nikahla birlikte yaşadığı eşi Önder Çelik'i, kendisiyle uyumadığı için göğsünden bıçaklayarak öldüren Gülyeşim Türkmen, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Soruşturma savcısına ifade veren Türkmen, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Özkan ARSLAN/ ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

İlgili Haberler

Dini nikahla birlikte yaşadığı müzisyeni 'kıskançlık' tartışmasında öldürdü (2) - Yeniden
Dini nikahla birlikte yaşadığı müzisyeni 'kıskançlık' tartışmasında öldürdü (2) - Yeniden
Son dakika haber | Miras tartışmasında ağabeyini öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika haber | Miras tartışmasında ağabeyini öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika haber: Yasak aşk yaşadığı sevgilisini tabancayla öldürdü
Son dakika haber: Yasak aşk yaşadığı sevgilisini tabancayla öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Hakan Taşıyan Haluk Bilginer Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Fatih Terim Burak Yılmaz Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Çocuk Fenerbahçe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Dini nikahla birlikte yaşadığı müzisyeni 'kıskançlık' tartışmasında öldürdü (3) | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 22:33:28. #1.15#
title