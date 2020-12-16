Son dakika haberi | Dini nikahla birlikte yaşadığı müzisyeni 'kıskançlık' tartışmasında öldürdü (3)
16.12.2020 22:28 | Son Güncelleme: 16.12.2020 22:32
Son dakika haberi: TUTUKLANDIDini nikahla birlikte yaşadığı eşi Önder Çelik'i, kendisiyle uyumadığı için göğsünden bıçaklayarak öldüren Gülyeşim Türkmen, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Dini nikahla birlikte yaşadığı eşi Önder Çelik'i, kendisiyle uyumadığı için göğsünden bıçaklayarak öldüren Gülyeşim Türkmen, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Soruşturma savcısına ifade veren Türkmen, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Özkan ARSLAN/ ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN