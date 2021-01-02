Son dakika haberi... Dini istismar eden terör örgütlerine 33 ilde operasyon: 267 gözaltı
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Son dakika haberi... Dini istismar eden terör örgütlerine 33 ilde operasyon: 267 gözaltı

02.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 02.01.2021 11:07
Son dakika haberi... Dini istismar eden terör örgütlerine 33 ilde operasyon: 267 gözaltı

Son dakika haberi... İÇİŞLERİ Bakanlığı, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik 20-31 Aralık 2020 tarihleri arasında 33 ilde düzenlenen operasyonlarda, 106'sı Türk, 161'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 267 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik 20-31 Aralık 2020 tarihleri arasında 33 ilde düzenlenen operasyonlarda, 106'sı Türk, 161'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 267 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; ülke genelinde, dini istismar eden terör örgütlerine müzahir şahısların yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 20-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 33 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 106'sı Türk, 161'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 267 kişi gözaltına alındı. Ayrıca çatışma bölgeleri ile bağlantılı yabancı terörist savaşçılara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 69 yabancı uyruklu kişi, gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlükleri'ne teslim edildi. Operasyonlar kapsamında şüphelilerle bağlantılı yerlerde yapılan aramalarda; 3 tüfek, 3 tabanca, 776 fişek, yaklaşık 2 kilo amonyum nitrat olduğu değerlendirilen patlayıcı madde yapımında kullanılan madde, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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