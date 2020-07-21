Son dakika haberi | Dinar Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı Gelen son dakika haberlerine göre Dinar Belediyesi, ilçede sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Dinar Belediyesi, ilçede sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, yaptığı açıklamada, Dörtyol Mahallesinde asfalt serim çalışmalarına başladıklarını söyleyerek, "Kurban Bayramı'ndan sonra ise çarşı merkezimizdeki asfalt kazınarak kilitli parke olan yollardaki taşlar sökülecek. Akabinde ise sıcak asfalt yapılacaktır. Bu çalışmalarımızla ilçemiz temiz, modern sokaklara ve konforlu yollara kavuşacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA