Son dakika haberi! Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü

Son dakika haberlerine göre Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü Define ararken dinamit patlatıp şelaleden düşen iki kişi kurtarılmaya çalışılıyor Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken dinamit patlatınca şelaleden düştükleri iddia edilen 2 kişi jandarma, arama kurtarma ve 112...

14.07.2020 13:19 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:33

Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü

Define ararken dinamit patlatıp şelaleden düşen iki kişi kurtarılmaya çalışılıyor

Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken dinamit patlatınca şelaleden düştükleri iddia edilen 2 kişi jandarma, arama kurtarma ve 112 ekipleri tarafından düştükleri yerden çıkarılmaya çalışılıyor

BURSA - Bursa'nın İzik ilçesinde define ararken dinamit patlatınca şelaleden düştükleri iddia edilen 2 kişi Jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre olay İznik'e bağlı Tacir Mahallesi Kanyon mevkinde meydana geldi. İddiaya göre kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi define aramak için Kanyon bölgesine geldi. Şahıslar kanyon içerisinde dinamit patlattı. Bu sırada yerinden sökülen kayalar 2 kişinin bulunduğu bölgeye doğru yuvarlandı. Bulundukları yerdeki toprağında kaymasıyla şelaleden yuvarlanan iki kafadar yaralandı.

Jandarma ve sağlık ekipleri dinamitlerle birlikte buldu

Olay 112 sağlık ekiplerine ihbar edildi. İhbar ile birlikte harekete geçen ekipler dağlık arazide uzun süre yürüyüp şelaleden yuvarlandıkları iddia edilen 2 kişiyi aradı. Yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından şelaleden düştükleri belirlenen 2 kişi dere yatağında dinamitlerle birlikte yaralı halde bulundu. Dinamitlerin patlama ihtimaline karşı jandarma olay yerinde tedbir alıp şahısların yanına kontrollü bir şekilde indi. Ellerinden yüzlerinden ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan şahısların düştükleri yerden çıkarılmaları için bölgeye AFAD ekipleri sevkedildi. Dinamitlere el koyan jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi! Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu? Güncel
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi Magazin
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı Magazin
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti Spor
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Son Dakika: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi. Spor
Son Dakika: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi.
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü Dünya
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı
Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler saat 15'e çevrildi
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler saat 15'e çevrildi
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Esenyurt'ta 5. kez meydana gelen ölümlü kazayı protesto eden mahalleli TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı
Esenyurt'ta 5. kez meydana gelen ölümlü kazayı protesto eden mahalleli TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Son Dakika: Hazine arazisinde pancar üretimi yapan çiftçilere 122 milyon liralık avans ödemesi bugün yapılıyor
Son Dakika: Hazine arazisinde pancar üretimi yapan çiftçilere 122 milyon liralık avans ödemesi bugün yapılıyor
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Android kullanıcılarını üzecek değişim! Kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği kalkıyor
Android kullanıcılarını üzecek değişim! Kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği kalkıyor
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Haluk Koç Mehmet Han Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Davran Demet Akbağ Serdar Ortaç
Spor Falcao Adem Büyük Fatih Terim Gökhan Gönül Cüneyt Çakır
Daha Fazla Sel Rize Milli Çayeli
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 14:27:56. #1.14#
title