Son dakika haberi! Dil Evi Yaz Okulu için İngilizce seviye tespit sınavı yapılacak Son dakika haberleri: Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan Dil Evi Yaz Okulu'nda kayıtlar başlıyor.

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan Dil Evi Yaz Okulu'nda kayıtlar başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, eğitimlerine yaz aylarında da devam edecek Dil Evi Yaz Okulu için online İngilizce seviye tespit sınavı yapılacağı belirtildi.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılabileceği sınavın 16 Haziran Salı günü 09.00-18.00 saatleri arasında, sinav.eyupsultan.bel.tr adresinden yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Online İngilizce sınavı sonrası ise Simurg Dil Evi'nde bire bir mülakatlar gerçekleştirilecek. Mülakat için irtibat numarası aranarak randevu alınabilecek. Düğmeciler Mahallesi'nde bulunan Dil Evi Yaz Okulunda öğrenciler, birbirinden farklı oyunlar oynayıp, etkinlikler yapıp, film izleyip, şarkı söyleyerek İngilizce öğrenecekler. 7-19 yaş ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ücretsiz olarak eğitim aldığı Dil Evi'nde öğrenciler kalem ve defterden uzak dört duvara sığmayacak bir eğitim modeli ile İngilizceyi, görerek, yaşayarak severek ve eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşayacaklar."

Kaynak: AA