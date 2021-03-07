Son dakika haberleri: Didim'de trafik kazası: 7 yaralı
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Son dakika haberleri: Didim'de trafik kazası: 7 yaralı

07.03.2021 20:26 | Son Güncelleme: 07.03.2021 20:36
Son dakika haberleri: Didim'de trafik kazası: 7 yaralı

Son dakika haberi: Aydın'ın Didim ilçesinde otomobil ve motosikletin karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde otomobil ve motosikletin karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza Didim-Söke yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.G (19) yönetimindeki 35 DTL 44 plakalı otomobil ile M.Y'nin (45) kullandığı 09 ABF 328 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yan yatarken motosiklet devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polise ve 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan eşi Ö.Y (43) ile otomobil sürücüsü T.G ile araçta yolcu olarak bulunan A.T (18), P.D (17) Z.A.A (19) ve A.T (20) yaralandı. Kaza sebebiyle yol kısa süreliğine kapandı.

Otomobil sürücüsü T.G ile motosiklet sürücünün eşi Ö.Y'nin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Diğer beş yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralıların tedavisi Didim Devlet Hastanesi'nde devam ederken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Hüseyin Çalışkan/İHA)

Son dakika haberleri: Didim'de trafik kazası: 7 yaralı
Son dakika haberleri: Didim'de trafik kazası: 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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