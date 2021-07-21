Didim'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
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Didim'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Didim'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde iki otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde iki otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Didim-Söke yolu Konya Kültür Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen ilgiye göre, Didim-Söke yolu üzerinde seyir halinde olan E.K. yönetimindeki 34 DPR 308 plakalı otomobil, ara yoldan kavşağa girmeye çalışan Mehmet G. yönetimindeki 61 ACV 950 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç yolda çıkarak savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet G. ve aynı araçta bulunan kızları İ.G ve Y.G ile diğer araç sürücüsü E.K. ve otomobilde bulunan T.T ve F.E.Ç olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Mehmet G. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet G.'nin ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Hastaneye kaldırılan 5 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Hüseyin Çalışkan/İHA)

Didim'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Didim'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Didim'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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