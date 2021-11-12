Son dakika haberi... Didim'de fuhuş çetesine operasyon

Aydının Didim ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen çete emniyet güçlerince yakalandı. Operasyonda zorla fuhuşa sürüklenen 11 yabancı uyruklu kadın kurtarılırken olayla ilgili 3 şüpheli göz altına alındı.

Türkiye'de iş bulma ve çalıştırma vaadiyle Didim'e getirilen yabancı uyruklu kadınları tuzağına düşüren çete çökertildi. Edinilen bilgiye göre; Didim'e gelen yabancı uyruklu kadınları iş vaadiyle kandıran çete, önce kadınların kimlik ve pasaportlarına el koyarken ardından borçlandırarak, borç karşılığında parayla ilişkiye zorladıkları öğrenildi. Didim Emniyeti olayla ilgili olarak yaklaşık 3 aydır sürdürdüğü teknik ve fiziki takibinin ardından harekete geçti. Zorla fuhuş yaptırılan ve yaşları 21 ila 35 arasında değişen Özbekistan, Gürcistan ve Kırgızistan uyruklu11 kadın çetenin elinden kurtarılırken olayla ilgili olarak D.B, H.T ve S.B adlı şüphelileri göz altına aldı. Fuhuş ticaretinde kullanılan otel yetkilileri K.L, R.Y, A.O.U, O.K ve E.K emniyetteki adli ve idari işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kurtarılan kadınlar ülkelerine gönderilirken göz altına alınan 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN