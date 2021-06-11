Son dakika haberi! Didim'de başkanın cinsel saldırı soruşturmasında yeni karar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Didim'de başkanın cinsel saldırı soruşturmasında yeni karar

Son dakika haberi! Didim'de başkanın cinsel saldırı soruşturmasında yeni karar
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre AYDIN'da kendisine iş istemeye gelen S.T.'ye, meclis üyesi arkadaşının çiftliğinde alkol ve uyuşturucu verip cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı itiraz üzerine kaldırılarak, soruşturmanın genişletilmesine...

AYDIN'da kendisine iş istemeye gelen S.T.'ye, meclis üyesi arkadaşının çiftliğinde alkol ve uyuşturucu verip cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı itiraz üzerine kaldırılarak, soruşturmanın genişletilmesine karar verildi.

Didim ilçesinde S.T. isimli bir kadın, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın 2016 yılında önce iş vaadiyle kendisiyle zorla birlikte olduğunu ileri sürerek, 14 Eylül 2020'de savcılığa şikayette bulundu. Şikayet üzerine Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile belediye meclis üyeleri A.Ç. ve Ö.Ç. adliyeye çağrılıp Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade verdi. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Mart 2021 tarihli 2020/5438 'soruşturma' ve 2021/873 karar sayılı kararı ile 'kovuşturmaya yer olmadığına' dair karar verildi. S.T.'nin avukatı Murat Sultansu, bu kez Söke Sulh Ceza Hakimliği'ne, karara itirazda bulundu. Söke Sulh Ceza Hakimliği, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'kovuşturmaya yer yoktur' kararını bozarak soruşturmanın genişletilmesine karar verdi.

İFADE VERECEKLERSöke Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında, delillerin yeniden toplanmasına, müşteki S.T.'yetekrar çağrı yapılarak Cumhuriyet Savcısı huzurunda alınacak beyanında iddia edilen olayın ilk yaşandığı tarihin gün, ay, yıl olarak tekrar ifadesine başvurulacak. İddia edilen olayların yaşandığı tarihler aralığında müşteki ve şüphelilerden herhangi birinin kullandığı numaraların sinyal aldığı baz istasyonlarının ve yerlerinin belirlenmesi ve müştekilerle şüphelilerin aynı yerlerde bulunup bulunmadığının tespiti yapılacak. Müştekinin olayların yaşandığını iddia edilen ev ve civarından müşteki ve şüphelilere ait olay tarihinde kullandıkları numaraların sinyal aldığı baz istasyonlarının belirlenecek.

Şüpheli A.Ç.'nin olay tarihinde kullanmış olduğu cep telefonuna el konulup, CMK 134 maddesi kapsamında inceleme yapılarak müştekinin iddia ettiği görüntüleri çekip çekmediğinin belirlenmesi istendi. İl Sağlık Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak şüphelinin Atatürk Devlet Hastanesi'nde ya da başka bir hastanede olayın iddia olduğu 2016 yılında psikolojik tedavi gördüğüne ilişkin kayıtların çıkarılarak söz konusu hekimlerin tanık sıfatıyla beyanlarının alınması istendi. Psikolog A.G.'nin Cumhuriyet Savcısı tarafından tanık sıfatıyla beyanları alınacak.


Son dakika haberi! Didim'de başkanın cinsel saldırı soruşturmasında yeni karar
Son dakika haberi! Didim'de başkanın cinsel saldırı soruşturmasında yeni karar
Son dakika haberi! Didim'de başkanın cinsel saldırı soruşturmasında yeni karar
Son dakika haberi! Didim'de başkanın cinsel saldırı soruşturmasında yeni karar
Son dakika haberi! Didim'de başkanın cinsel saldırı soruşturmasında yeni karar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Turan Veysel Eroğlu Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Enis Arıkan Burcu Biricik Rahşan Gülşan
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Didim'de başkanın cinsel saldırı soruşturmasında yeni karar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 13:32:55. #1.16#

title