DİCLE NEHRİ'NDE BİNLERCE ÖLÜ BALIK KIYAYA VURDU
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DİCLE NEHRİ'NDE BİNLERCE ÖLÜ BALIK KIYAYA VURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da Bismil ilçesinde, Dicle Nehri'nde çok sayıda ölü balık, kıyaya vurdu.

DİYARBAKIR'da Bismil ilçesinde, Dicle Nehri'nde çok sayıda ölü balık, kıyaya vurdu.

Bismil ilçesine bağlı kırsal Sarılar Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri'nde bugün öğle saatlerinde yüzlerce ölü balık kıyaya vurdu. Ölü balıklar mahallelide endişeye neden oldu. Sayının artmasından endişe eden mahalleli, yetkililerden balık ölümlerinin incelenmesini istedi.

DİCLE NEHRİ'NDE BİNLERCE ÖLÜ BALIK KIYAYA VURDU
DİCLE NEHRİ'NDE BİNLERCE ÖLÜ BALIK KIYAYA VURDU
DİCLE NEHRİ'NDE BİNLERCE ÖLÜ BALIK KIYAYA VURDU
DİCLE NEHRİ'NDE BİNLERCE ÖLÜ BALIK KIYAYA VURDU
DİCLE NEHRİ'NDE BİNLERCE ÖLÜ BALIK KIYAYA VURDU
DİCLE NEHRİ'NDE BİNLERCE ÖLÜ BALIK KIYAYA VURDU
DİCLE NEHRİ'NDE BİNLERCE ÖLÜ BALIK KIYAYA VURDU
DİCLE NEHRİ'NDE BİNLERCE ÖLÜ BALIK KIYAYA VURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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