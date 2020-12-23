Son dakika haberi... Dicle'de trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haberi... Dicle'de trafik kazası: 1 yaralı

23.12.2020 15:14 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:19
Son dakika haberi... Dicle'de trafik kazası: 1 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Dicle'den Kurtuluş mezrası istikametine doğru giden araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ismi öğrenilemeyen şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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