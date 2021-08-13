Son dakika haberi: Dicle'de 'Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı' inşa ediliyor

Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle ilçesindeki Kralkızı Baraj Gölü kıyısında "Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı" yapacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle ilçesindeki Kralkızı Baraj Gölü kıyısında "Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı" yapacak.

Diyarbakırlı gençlere, spor, kültür ve sosyal alanlar oluşturmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında 1 Temmuz'da imzalanan yatırım protokolü kapsamındaki projeler gerçekleştirilmeye başlandı. Büyükşehir Belediyesi, Dicle'de Devlet Su İşlerine ait 17 tek katlı lojmanının bulunduğu 180 dönümlük alanın gençlik kampı yapılması için proje hazırladı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca hazırlanan proje kapsamında mevcut yapılar yatakhane ve idari binalara dönüştürülecek ayrıca 860 metrekare yemekhane, 546 metrekare çok amaçlı salon, mescit, atölyeler, botanik bahçe ve amfi tiyatro inşa edilecek. Engelsiz yaşam anlayışıyla hazırlanan projedeki yapılarda engelli gençler tüm etkinliklere kolayca erişebilecek.

'Uyanış Gençlik" etkinliklerine ev sahipliği yapacak

Birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampında gençler, paintball, zip-line, havuz, okçuluk, yürüyüş ve macera parkurları gibi farklı macera sporlarını yapma imkanı yakalayacak. Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgeye hitap edecek nitelikte olan kampta "Uyanış Gençlik" mottosuyla düzenleyeceği etkinliklerle gençleri ağırlayarak hoşça vakit geçirmelerini sağlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki spor yatırımları protokolünün ilk ihalesi 'Dicle İlçesi Selahaddin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı Yapım İşi' ile gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesinde yapılan ihaleye 4 firma katıldı. Yasal mevzuat gereği belirlenen sürede teklifler incelendikten sonra kazanan firma açıklanacak. Ekipler, ihale sürecinin ardından inşaat işlerine başlayacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı