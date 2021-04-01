Son dakika haberleri | DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu adliyeye sevk edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre TERÖR örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Y.K. ile sözde memur yapılanması sorumlusu olduğu iddia edilen Y.G.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TERÖR örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Y.K. ile sözde memur yapılanması sorumlusu olduğu iddia edilen Y.G.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince koordineli olarak, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlenmişti. DHKP-C Terör Örgütü'nün sözde Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Y.K isimli kadın Sarıyer'de sözde memur yapılanması sorumlusu olduğu iddia edilen Y.G.A. isimli kadın da Üsküdar'da bulunan adreste gözaltına alınmıştı. Polis ekipleri tarafından adreslerde yapılan aramalarda dijital örgütsel materyaller ele geçirilmişti. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı