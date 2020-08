Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 9 Son dakika gündem haberi... FABRİKADAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜAntalya OSB'de fabrika yangını (5)Antalya'ya 30 kilometre uzaklıktaki Organize Sanayi Bölgesi'nin 2'nci kısmındaki soğuk hava deposu üretim tesisinde sabah 08.15'te başlayan yangın 3 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

FABRİKADAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya OSB'de fabrika yangını (5)

Antalya'ya 30 kilometre uzaklıktaki Organize Sanayi Bölgesi'nin 2'nci kısmındaki soğuk hava deposu üretim tesisinde sabah 08.15'te başlayan yangın 3 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

Toplamda 17 dönümü kapalı olmak üzere 26 dönüm arazi üzerine kurulu tesisin elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle depo kısmından başlayan yangına ilk müdahaleyi 50 metre uzaklıktaki OSB itfaiye istasyonundan çok sayıda araç ve itfaiye ekibi yaptı. İtfaiye ekiplerinişn müdahalesiyle yangın fabrikanın ana binasına ulaşmadan kontrol altına alındı. Çatı kısmındaki izolasyon malzemesinin yanıp çatının çökmesiyle birlikte depolanan stok ürünler de alev aldı. Yangına OSB itfaiyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20'nin üzerinde ekiple karadan ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterle havadan müdahale edildi. Henüz mesai başlamadığı için içeride hiçbir çalışanının olmaması olası bir facianın önüne geçti. Fabrikada mesai saatleri içerisinde yaklaşık 100 kişinin çalıştığı öğrenildi.

3 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken işletmede büyük oranda maddi zarar meydana geldi. Fabrika sahibi Can Hakan Karaca da söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Karaca, koronavirüs tedbirlerine rağmen üretimi zorda olsa devam ettirdiklerini, ancak çıkan yangınla bir anda her şeyi kaybettiklerini ifade etti. Üretimi 2-3 aylığına mecburen durduracaklarını kaydeden Karaca, birkaç ay içerisinde her şeyi yeniden yapacaklarını söyledi.Karaca, zarar tespitiyle ilgili sigortanın çalışma yapacağını ve sonrasında netleşeceğini de sözlerine ekledi.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR)

HABER: ANTALYA,

===================================

Burdur'da sosyal mesafeli antrenman

Burdur'da kick boks sporcuları, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verdikleri antrenmanlarına normalleşme adımlarının atılmasının ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak başladı.

Burdur'da kick boks sporcuları, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen antrenmanlarına, stadyum bahçesine çıkardıkları tatamilerin üzerinde sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek başladı. Kick Boks Burdur İl Temsilcisi ve Kick Boks Antrenörü Deniz Sögü Koç, "1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinden sonra küçük yaştaki sporcularımızın kendilerini koruyamayacağını düşünerek, 18 yaş üzerindeki sporcularımızın antrenmanlarını başlatmıştık. 4 Ağustos tarihinden itibaren de 18 yaş altındaki sporcularımızın antrenmanlarını başlattık" dedi.Antrenmanları salon içerisinde yapmak yerine, tatamileri sosyal mesafe kurallarına uygun olarak koyup dezenfekte ederek stadyumun bahçesinde yaptıklarını belirten Koç, "Antrenmana başlamadan önce tatamileri dezenfekte ediyoruz. Her 20 dakikada bir tekrar dezenfekte ediyoruz. Tabii ki eskisi gibi değil ama hiç yoktan iyidir. Bu şekilde antrenmanlarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.Koronavirüs nedeniyle turnuvaların ertelendiğini aktaran Koç, "Nisan ve temmuz ayında yapılacak turnuvalar ertelendi. Ağustos ayında Gaziantep'te yapılacak turnuva da ertelendi. Eylül ayında Diyarbakır'da olması gereken bir turnuva var ama şu anki süreci bilmiyorum. Önce sağlık diyoruz. Eğer turnuva olursa da biz ekip olarak hazır bir şekilde gideceğiz" dedi.

Kick Boks Milli takım sporcularından Gökçe Nur Tarhan ise, "Pandemi döneminde antrenmalara ara vermiştik. Normalleşme sürecinden sonra antrenmanlara başladık. Hocamızı, arkadaşlarımızı özlemişiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA