Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 9 Gelen son dakika haberlerine göre Termal tesiste anne ve kızı ölü bulundu SAKARYA'nın Taraklı ilçesindeki bir termal tesiste, Melahat Ünlütürk ile kızı Zeynep Ünlütürk kaldıkları odada ölü bulundu.

Termal tesiste anne ve kızı ölü bulundu

SAKARYA'nın Taraklı ilçesindeki bir termal tesiste, Melahat Ünlütürk ile kızı Zeynep Ünlütürk kaldıkları odada ölü bulundu. Taraklı ilçesindeki bir termal tesiste kalan Melahat Ünlütürk ile kızı Zeynep Ünlütürk, sabah saatlerinde odada hareketsiz bulundu. İhbar üzerine tesise gelen 112 Acil ekibi, anne ile kızının öldüğünü belirledi. Polis, termal tesise giriş çıkışları kapattı. Melahat Ünlütürk ile kızı Zeynep'in ölümüyle ilgili çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİRamiz Kaan OKTAR- TARAKLI (Sakarya),

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Prof. Dr. Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili "Aslına rücu ettirilmiş olmasının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. İnşallah cemaati bol olsunö dedi.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman'la görüşen Erbaş, gazetecilere Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ayasofya'nın ibadete açılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Erbaş, "Bizim gençliğimiz 'Zincirler kırılacak. Ayasofya açılacak' sloganlarını söyleyerek geçti. Sadece Türkiye için değil tüm İslam dünyası için büyük bir anlamı olan, sembolik bir anlamı olan camidir Ayasofya. 86 yıllık bir hasretten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük bir gayreti ile bütün İslam dünyasına, sadece İslam dünyasına değil, bütün insanlık için önemli bir değerdir, önemli bir mabettir. Caminin 1500 yılı aşkın tarihi geçmişi var. Ben bütün insanlığın esasında içinde ibadet edilebilen bir mabede dönüştürülmüş olmasının, aslına rücu ettirilmiş olmasının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. İnşallah cemaati bol olsun. Ziyaretçisi bol olsun. İçinde sadece ibadet etmekle kalınmasın ve bir mektep bir medrese olsunö diye konuştu.'CAMİDEKİ EKSİKLİKLERİ TAMAMLAYACAĞIZ'Camileri kürsü dersleri ile zenginleştirmeye çalışacaklarını ifade eden Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak şimdiden çalışmalara başladık. İçinde mektep olan, içinde bütün insanlığa hizmet edebilecek faaliyetlerin yapılabildiği bir cami olarak inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlemiş olduğu 24 Temmuz tarihinde ilk cuma namazını kılarak inşallah hizmete açmış olacağız. İbadete hazırlama sürecinde camiyi ziyaret edeceğiz. Neler gerektiği konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalar var. Bundan sonra da eksikleri ne ise onları tamamlayacağız. Bunu 24 Temmuz'a kadar tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜProf. Dr. Ali Erbaş'ın açıklamalarıDetaylar

Haber-Kamera: RİZE-DHA

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İznik'te tarihi türbeye spreyli saldırı

BURSA'nın İznik ilçesinde, 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Afyon Sultan Türbesi, sprey ile çirkin saldırıya uğradı.İznik ilçesindeki, Beyler Mahallesi'nde bulunan ve bölgenin simgelerinden biri haline gelen Osmanlı Beyi Orhan Bey'in torunu Afyon Sultan'un (Ahiveyn Sultan) türbesine, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından sprey boya ile yazılar yazıldı. 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen türbeyi anlatan tabelanın yazıları, sprey boya ile kapatılırken, aynı zamanda türbenin etrafındaki duvarlara da sprey ile yazılar yazılması tepki çekti.Türbeye dua için gelen vatandaşlar şok yaşarken, duruma isyan etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;-Spreyli tabela ve duvardan detaylar-Türbeden detaylar-Vatandaş isyanı

Haber-Kamera: İlkay ALTAY/İZNİK(Bursa),

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Mobilya deposunda çıkan yangın, söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya deposu olarak kullanılan 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında maddi zarar meydana geldi. İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, Orhangazi Caddesi'nde 3 katlı bir binanın mobilya deposu olarak kullanılan en üst katında, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin kaynak yaptığı sırada sıçrayan kıvılcımların sünger parçalarını tutuşturması sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevlere müdahale eden işçiler, yangını söndüremeyeceklerini anlayınca, depoyu terk edip, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını bir saatlik çalışmayla söndürdü. Yangında maddi zarar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yangından detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

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Bisikletin direksiyonu bacağına saplandı BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dengesini kaybederek düştüğü bisikletin direksiyonu bacağına saplanan Kayra A. (13), hastaneye kaldırıldı.İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde sabah saatlerinde bisiklet süren Kayra A., dengesini kaybederek yere düştü. Devrilen bisikletin direksiyonu, çocuğun bacağına saplanırken, durumu gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, direksiyonu keserek, yaralı çocuğu kurtardı. Ambulansa bindirilen yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü;-kurtarma çalışmaları-itfaiyenin demiri kesme görüntüleri-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa)

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Ölüme terk edilen eşek kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir köprünün altına bağlanan ve terk edilen eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sabah saatlerinde Kozan-İmamoğlu yolu üzerindeki Tırmıl Köprüsü altına iple bağlı halde bir eşek olduğunu görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, eşeği, bağlı olduğu ipleri keserek kurtardı. Eşeğin, ayaklarından yaralı olduğu görüldü. İtfaiye ekipleri, eşeğin tedavisi için veteriner hekime haber verdi. Bu sırada ipten kurtulan eşek, kaçarak uzaklaştı.

Kaynak: DHA