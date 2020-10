Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 6

Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ilk duruşma başladı

DİYARBAKIR Baro Başkanı'yken 2015 yılında tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada çıkan çatışmada Tahir Elçi'nin vurularak öldürülmesine ilişkin 3 polis memuru ve firari 1 PKK 'lı teröristin yargılandığı davanın ilk duruşması, Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare'nin çatışmalarda tahrip olmasına tepki amacıyla, 28 Kasım 2015'te basın açıklaması yaptı. Bu sırada PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada başına isabet eden kurşunla yaşamını yitiren Tahir Elçi'nin ölümüne ilişkin firari PKK'lı terörist Uğur Yakışır ile tutuksuz sanık polisler S.T., F.T. ve M.S.'nin yargılanmasına Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.HDP'li milletvekilleri, çok sayıda baro başkanı, avukatlar, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile Tahir Elçi'nin eşi stajyer avukat Türkan Elçi duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık polisler ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) savunma yapacak. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık polisler M.S., F.T. ile S.T.'nin bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi, terörist Yakışır'ın ise 2 polisi şehit etmek, ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmaktan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, Elçi'yi olası kastla öldürmekten 20 yıl, polis memuru S.T.'yi öldürmeye teşebbüsten 20 yıl, izinsiz silah bulundurmaktan 5 yıl olmak üzere toplam 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl hapsi isteniyor.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: Yatırımın Kocaeli'ne gelmesinden gurur duyarız

KOCAELİ Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ford ve Volkswagen tarafından yapılması düşünülen yatırımın Kocaeli'de olacak olmasından gurur duyacaklarını belirterek, "Yapılması planlanan yeni yatırımın Ford'un şu an bulunan fabrikalarının yanında olacağını biliyoruz. Kocaeli'ne gelmesinden gurur duyarız. İhracat açısından bizim için çok anlamlı olacağını düşünüyorumö dedi.Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ford'un Volkswagen ile birlikte üretim yapmayı planlamasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Yapılması planlanan yatırımın Ford'un fabrikalarının yanında olacağını bildiklerini belirten Zeytinoğlu, "Umarım böyle bir yatırımın söylentisi doğrudur. Böyle bir yatırım olacağını birçok yayın organından duydum ama rakamlar konusunda, veriler konusunda hiçbir bilgimiz yok daha doğrusu bunun açıklamasının da Ford şirketinin kendisinin yapması daha doğru olacağını düşünüyorum. Böyle bir yatırımın Kocaeli'ne gelmesinden gurur duyarız. İhracat açısından da bizim için çok anlamlı olacağını düşünüyorum. Ayrıca önemli miktarda da bir yeni çalışan sayısında da artış olacağını tahmin ediyorum. Yapılması planlanan yeni yatırımın da Ford'un şu an bulunan fabrikalarının yanında olacağını biliyoruzö dedi."OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN KOCAELİ'NDE Kİ YANSIMASI OLUMLU OLACAKTIRöKocaeli'nde ihracatın ağırlıklı olarak otomotiv sektörü olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, "Kocaeli'nin, Türkiye'den ayrışan noktalarından bir tanesi ihracat bağlantısı. İhracatımız da ağırlıklı olarak yani bir numaralı ihracatımız da otomotiv sektörü. Dolayısıyla otomotiv sanayisine yapılan bu yatırımın Kocaeli'nde ki yansıması her zaman olumlu olacaktır. Biz de bu yatırımın çok olumlu olduğunu düşünüyoruzö diye konuştu.

Kurumaya başlayan Üzümdere Irmağı yağış bekliyor

Antalya'nın Akseki ve İbradı sınırlarında bulunan Üzümdere Irmağı'nda yeterli yağış olmadığı için su akmaz hale geldi. Bölge halkı ırmaktaki su azalışını yeterli yağış olmamasına bağladı.

Oymapınar ve Manavgat barajlarını besleyen Üzümdere Irmağı'nda, küçük göletler dışında su akmaz hale geldi. Bölgede yeterli yağış olmaması nedeniyle kurumuş görünen ırmağın, kar ve yağmurla birlikte yeniden canlanması bekleniyor. Bölge halkı önceki yıllarda benzer bir durumun yaşanmadığını söylerken, ırmaktaki su azalışının yeterli yağış olmamasına bağladı.

'YAĞMUR YAĞMAYINCA IRMAK KURUDU'Üzümdere Vadisi Handos mevkisinde 15 yıldır lokanta işleten İbrahim Tuncer (62), "Gördüğünüz gibi bu vadi Üzümdere Irmağı, ben bu restoranı 15-16 yıldır çalıştırıyorum. Bu sene dağlara hiç kar yağmadı. Kar yağmayınca yaz boyunca yağmur da almadık. Yağmur da yağmayınca ırmak kurudu. Önceki yıllarda ırmakta kasım ayına kadar az da olsa su akıyordu. Ama bu yıl hiç su akmıyor. Göletlerdeki su da çok az" dedi.

Bölgede yaşayanlardan Ali Yürür (60) ise, "Çocukluğumdan bu yana ırmağa gelir giderdim. Ben hiç ırmağın kuruduğunu görmedim. Irmağın kurumasının nedeni sanıyorum kışın kar yağmaması. Daha önceleri de ırmaktan bu zamanlar az su akardı ama hiç kurumazdı. Dereler bomboş kalmış. Taşlar bembeyaz olmuş" diye konuştu.

