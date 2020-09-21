Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 6 Bir son dakika haberine göre Aracından 61 kilo eroin çıkan emekli polis adliyedeERZURUM'da kullandığı otomobilin çamurluğunda 61 kilo 750 gram eroin ele geçirilen emekli polis S.N.A. (62) adliyeye çıkarıldı.

Aracından 61 kilo eroin çıkan emekli polis adliyede

ERZURUM'da kullandığı otomobilin çamurluğunda 61 kilo 750 gram eroin ele geçirilen emekli polis S.N.A. (62) adliyeye çıkarıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda uyuşturucu ticareti, nakli veya depolaması yapanlara yönelik çalışmasını sürdüren Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Erzurum-Erzincan karayolu Aşkale uygulama noktasında operasyon yaptı. Polis ekipleri fiziki takip sonucu durdurdukları 34 HR 3384 plakalı lüks aracı aradı. Emekli polis memuru olduğu belirlenen S.N.A.'nın kullandığı otomobilde narkotik köpek 'Dük'ün de katıldığı aramada çamurluğa yapılmış özel bölümde 61 kilo 750 gram eroin bulundu. Van'dan Ankara'ya seyir halinde olan S.N.A. gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan S.N.A., sabah saatlerinde adliyeye çıkarıldı. S.N.A.'nın Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Emekli polis S.N.A'nın adliye binasından getirilmesi-Polis aramasında bulunan uyuşturucu-Adliye binasından detaylarHaber- Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Anaokulu ve birinci sınıflar için ders zili çaldı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, ilkokul birinci sınıf ve okul öncesi öğrenciler için ders zili çaldı.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 37 okulda 1186 anasınıfı, 48 okulda 1460 birinci sınıf olmak üzere 2 bin 646 öğrenci için ders zili çaldı. Aileleriyle okula gelen öğrenciler heyacanları ve mutlulukları gözlerinde okunurken,içeriye sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak teker teker alındı. Okul bahçems girişinde ateşleri ölçüldü ve maske dağıtıldı. Cumhuriyet İlkokulu'nda,okulun ilk günü anne ve babalar çocuklarını yalnız bırakmadı.Okula alınmayan aileler, çocuklarını öğretmenlerine teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Cumhuriyet İlkokuluOkula çocuklarıyla gelen ailelerÖğrencilerin duygularıVeliler ile röpartajlarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Aksaray'da yüz yüze eğitim başladı

AKSARAY'da okullarda alınan koronavirüs tedbirleriyle birlikte ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflar için yüz yüze eğitim başladı.

Koranavirüs tedbiri kapsamında öğrenciler ilk önce bahçede sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek sıraya girdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kapı girişinde ellerini dezenfekte edip, sınıflara girdi. Sıralara teker kişi ve çapraz şekilde oturan öğrenciler, maske takmayı da ihmal etmedi.

Cumhuriyet ilkokulundaki törene katılan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu,, "Pandemi sürecinden sonra okulların açıldığı ilk gün öğrencilerimiz kadar heyecanlıyız. Eğitim ne kadar uzaktan olursa olsun yüz yüze eğitimin yerini tutmaz. Yeni eğitim öğretim yılını açıyoruz, çok heyecanlıyız yavrularımıza hatırlar getirir" diye konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı