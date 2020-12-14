İzmir'de sele kapılan araçtaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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İzmir'de sele kapılan araçtaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

14.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:12
İzmir'de sele kapılan araçtaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

İZMİR'in Menderes ilçesinde, dere yatağından geçerken sel sularına kapılan hafif ticari araçtaki 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, dere yatağından geçerken sel sularına kapılan hafif ticari araçtaki 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Menderes ilçesinin kırsal Dereköy ile Görece mahallerini ayıran dere yatağı, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanakla suyla doldu. Dün saat 19.00 sıralarında, bir hafif ticari araç, suların yükseldiği dere yatağından geçerken akıntıya kapıldı. Sel sularının sürüklediği araçtaki Engincan Parlatan, Derya Parlatan ve Ayhan Aliştart kendi imkanları ile kurtuldu, arkadaşları Mehmet Aslan (35) ve Soner Uyar ise kayboldu. 

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ve Kızılay ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada sürüklenen hafif ticari araç 800 metre ilerde dere kıyısına vurmuş olarak bulundu. Ancak, araçta Aslan ve Uyar'ın izine rastlanmadı. Mehmet Aslan ve Soner Uyar için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalardan sonuç alınamayınca, yoğun yağış alan bölgede arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.'KURU BİR DEREYDİ, YAĞIŞLA BU HALE GELDİ'

Kayıp 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Çalışmaları takip eden Mehmet Aslan'ın yakınları, gözyaşı döktü. Dereköy Mahalle Muhtarı İbrahim Tombul, "Dün geceden beri bölgedeyim. Sular çok yüksekti. Zaten araç suya girer girmez, sele kapılmış. Burası İZSU'nın bakım onarım yolu ve kuru bir deredir. Ancak fazla yağış sebebiyle biriken sular sebebiyle bu hale geldi. Normalde pek su akan bir dere değildir. Suyun şiddeti ve debisi biraz düştü. Gece saatlerinde çok daha şiddetli akıyordu" dedi.


İzmir'de sele kapılan araçtaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
İzmir'de sele kapılan araçtaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
İzmir'de sele kapılan araçtaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
İzmir'de sele kapılan araçtaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
İzmir'de sele kapılan araçtaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
İzmir'de sele kapılan araçtaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
İzmir'de sele kapılan araçtaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
İzmir'de sele kapılan araçtaki 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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