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Son dakika gündem haberi: SOYLU: TOPYEKÜN BİR SEFERBERLİK VARÇocuklarına 'Babanızı aramaya gidiyorum' deyip selde kaybolan eşini arıyor (3)İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da sel felaketinden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerini sürdürdü.

Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 5
26.08.2020 11:23 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:28

SOYLU: TOPYEKÜN BİR SEFERBERLİK VAR

Çocuklarına 'Babanızı aramaya gidiyorum' deyip selde kaybolan eşini arıyor (3)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da sel felaketinden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerini sürdürdü. Selin izlerinin silinmesi noktasında topyekün bir seferberlik yapıldığını belirten Bakan Soylu, "Burada topyekün bir seferberlik var. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bir taraftan belediyelerimiz, bir taraftan tüm kurumlarımız, özel teşebbüslerimiz, diğer taraftan da polis ve jandarmamız vatandaşımıza, esnafımıza yardımcı oluyor. Elektrik idaresi, su, herkes; büyük bir gayret ortaya koymaya çalışıyor. Bir taraftan da yıkımlar gerçekleşiyor. Yani esas itibariyle dereyi işgal eden, işga ettiğini düşündüğümüz, hakikaten olmaması gereken binalarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hemen burada yıkıyor. Burada bir iki gün içerisinde daha net bir fotoğrafa ulaşmış oluruz. Ama burada büyük bir seferberlik olduğu apaçık ortada" dedi.

'ÇOK BÜYÜK BİR TAHRİBAT VAR'

Arama çalışmalarının ve kapalı köy yollarının ulaşıma açılması çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bakan Soylu, "Arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor; şu anda 8 köy yolumuz kapalı, onların açma seferberliği devam ediyor. Burada görmüyorsunuz ama özellikle Espiye, Doğankent, Güce, Dereli ve bir iki tane daha ilçede köy yollarında ile arazilerde çok büyük bir tahribat ve hasar var. Diyelim ki 35 kilometrelik yolun 25 kilometresi 26 kilometresi gitmiş; böyle bir tablo ile karşı karşıyayız.  Köprülerde hasar var.  Bütün bu hasarın da bir taraftan onarımına devam ediliyor. Bu devletin, milletle, özel teşebbüs, tüm kurum ve kuruluşlarımızla beraber büyük bir mücadelesi. Allah kimseye böyle bir felaket yaşatmasın. Ama Allah, herkese böyle bir felaketten sonra da el birliği nasip etsin. Burada bu el birliği var. Bir taraftan devlet kendi imkan ve kabiliyetini ortaya koyuyor, ama bir tarafta da büyük bir milletimiz var. Bir minnettarlığım da bu selden mağdur olan vatandaşımıza. İlk dakikadan itibaren bir 'öf' bile demediler" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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