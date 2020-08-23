Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 5

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Son dakika haberi: Giresun'da sel ve heyelan sonrası Karadeniz'e çamur aktı Sel felaketinin yaşandığı Giresun'da sel ve heyelan sonrası Karadeniz'e çamur aktı.
23.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 23.08.2020 12:05
Giresun'da sel ve heyelan sonrası Karadeniz'e çamur aktı
Sel felaketinin yaşandığı Giresun'da sel ve heyelan sonrası Karadeniz'e çamur aktı. Helikopterle görüntülenen deniz, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Bölgede ekiplerin arama kurtarma çalışması devam ediyor.
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Kaynak: DHA