Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ-5 Son dakika güncel haberine göre Van'da kaçak göçmenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 41 yaralı (2) AFGANİSTAN UYRUKLU YARALI, KAZAYI ANLATTIVanın Muradiye ilçesine bağlı Yumaklı Mahallesi'nde, kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü ve 41 kişinin de yaralandığı kazada...

Van'da kaçak göçmenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 41 yaralı (2) AFGANİSTAN UYRUKLU YARALI, KAZAYI ANLATTIVanın AFGANİSTAN UYRUKLU YARALI, KAZAYI ANLATTIVanın Muradiye ilçesine bağlı Yumaklı Mahallesi'nde, kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü ve 41 kişinin de yaralandığı kazada yaralanan ismi öğrenilmeyen Afganistan uyruklu göçmen, olay anını anlattı. Afganistan uyruklu vatandaş, "Minibüste 42 kişi vardı. Yurda yasa dışı yollarla giriş yaptık. Jandarmaya yakalanmamak için de bir minibüs bizi Muradiye ilçesinden aldı. Kontrol noktalarına yakalanamamak için mahalle yolunu kullandık. Bizi taşıyan minibüs mahalle yolunda karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Ben de kazada yaralandım. Ayağım çok ağrıyor. Beni tedavi için Van'a götürecekler" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kaçak göçmenlerin kaldırıldığı hastaneden detaylar-Afgan uyruklu kaçak göçmen ile röportaj-Hastaneden genel ve detay görüntüler-Hastane acilinden ve ambulastan detaylar Barbaros KUL/ERCİŞ,(Van)- =========================== Gercüş'te 2 ev, karantinaya alındı BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 2 ev, koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı. Gercüş'e bağlı Kayapınar beldesindeki Yeşilyurt ile Pınarbaşı mahallelerinde 2 evde yaşayanlarda koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine salgının yayılmasını önlemek amacıyla 2 evde karantina uygulaması başlatıldı. Evlerin bulunduğu bölgede güvenlik güçlerince önlem alınırken, filyasyon ekipleri de aile üyelerine test yapmaya başladı. Kaynak: DHA