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Son dakika haberi: Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (4)KAYIP 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU; CAN KAYBI 9'A ÇIKTIGiresun'da sel felaketinde kayıp olarak aranan 8 kişinden 1'inin cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Çaldağ ilçesinde bulundu.

Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 4 (YENİDEN)
25.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:03

Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (4)

KAYIP 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU; CAN KAYBI 9'A ÇIKTI

Giresun'da sel felaketinde kayıp olarak aranan 8 kişinden 1'inin cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Çaldağ ilçesinde bulundu. Kimliği Betül Akgün'e (20) ait olduğu belirlenen 1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükselirken, 2'si asker 7 kişiyi arama çalışmaları da sürdürülüyor.

Kentte meydana gelen selde kaybolan Davut ile eşi Emine ve kızları Betül Akgün'ün, otomobille mahsur kaldıkları yolda telefonla aradıkları yakınlarından 'Boğuluyoruz, kurtarın' diyerek yardım istedikleri ortaya çıkmıştı.  Merkeze bağlı Osmaniye köyünde otomobilleri ile sele kapılan Davut ile eşi Emine Akgün'ü arama çalışmaları da sürüyor.

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Yol kavgası yüzünden çıkan tartışmada Suriyeli genci öldüren şüpheliler adliyede

ADANA'da, dayısı Mehmet U. (42) ile yol verme meselesi yüzünden tartışan Suriyeli Selahattin Elhasan Elcunid'i (27) pompalı tüfekle öldüren Serkan K. (28), adliyeye sevk edildi.Olay, 23 Ağustos'ta Seyhan ilçesindeki Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kargo firmasında çalışan Mehmut U. otomobille seyir halindeyken, başka bir araçta bulunan kişilerle yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Bu sırada kavgayı gören Suriyeli Selahattin Elhasan Elcunid, Mehmet U.'ya saldırdı. Çıkan sesleri duyan Serkan K., dayısı Mehmet U.'nun darbedildiğini görünce, av tüfeğiyle Elcunid'e ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralanan Elcunid götürüldüğü Adana Şehir Hastanesi'ne doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından bölgeye giden Cinayet Büro ekipleri, Serkan K. ve dayısı Mehmet U.'yu gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

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