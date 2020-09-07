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Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 4

Son dakika habere göre Tekirdağ'da fabrika, alev alev yandı(2)YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, 4 İTFAİYECİ DUMANDAN ETKİLENDİTekirdağ'ın Ergene ilçesinde kimyevi boya üreten fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla 3 saatten kontrol altına alındı.

Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 4
07.09.2020 11:43 | Son Güncelleme: 07.09.2020 11:43

Tekirdağ'da fabrika, alev alev yandı(2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, 4 İTFAİYECİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kimyevi boya üreten fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla 3 saatten kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri, olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, yangının tamamen kontrol alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Taşçı, "Yangın çıkmasıyla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmiştir. Burada yaklaşık 3 saat süren çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmalarına başlanmıştır. Yangında her hangi bir yaralanma ve can kaybının olmaması sevindirici olup ancak fabrikada büyük maddi hasar meydana gelmiştir. Tabi canla, başla çalışan görevli itfaiye erlerinden 4 kişi dumandan etkilenmesi sonucu hastaneye gönderilmiştir. Konuyla ilgili olarak çalışmalar sürmektedir" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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