Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 3 Gelen son dakika haberlerine göre GİRESUN'DA CAN KAYBI 7'YE ÇIKTISelin vurduğu Giresun'da, kayıp 10 kişi aranıyor (2)Giresun'daki sel felaketinde, Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çöktüğü bölgede, sabah saatlerinde başlanan arama çalışmalarında, 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu.

GİRESUN'DA CAN KAYBI 7'YE ÇIKTI

Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 10 kişi aranıyor (2)

Giresun'daki sel felaketinde, Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çöktüğü bölgede, sabah saatlerinde başlanan arama çalışmalarında, 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu. 1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 7'ye yükselirken, 9 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

GİRESUN

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YANGINDA EVİ YANDI, HAYVANLARI TELEF OLDUKozan'daki orman yangını, söndürülmeye çalışılıyor (2)

Adana'nın Kozan ilçesinde Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda dün 12.00 sıralarında başlayan orman yangını hala kontrol altına alınamadı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını söndürmek için vatandaşlar da destek verdi. Çevredeki mahallelerde yaşayanlar evlerinden tahliye edilirken, yangında çok sayıda ev yandı ve çiftliklerdeki hayvanlar telef oldu. Yangının etkili olduğu Karahamzalı Mahallesi'nde evi yanan Hatice Eroğlu (46), 9 küçükbaş ile 3 büyükbaş hayvanının alevler arasında kalarak telef olduğunu belirterek gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: DHA