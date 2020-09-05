Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 25 Son dakika gündem haberi... İZMİR'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIİZMİR'in Ödemiş ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı.

İZMİR'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Ödemiş ilçesine bağlı Günlüce Mahallesi'nde çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın makilik ve zeytinlik alana sıçradı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye arazöz, itfaiye ve iş makineleri sevk edildi. Yangını söndürmek için mücadele veren ekiplerin, yoğun süren çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Eriş, "Günlüce'de zeytinlik alandan yükselen alevler, şiddetli rüzgarla birlikte hepimizi korkuttu. Asırlık zeytin ağaçlarımız ve buradaki canlarımız zarar gördü. Küçükören Mahallemizde çıkan yangın da kontrol altına alındı. Tüm Ödemişli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kuru otlara düşebilecek bir kıvılcımın nelere yol açabileceğini asla unutmayalım. Dikkatli olalım" diyerek uyarılarda bulundu.

Öte yandan, yangının elektirik tellerinin birbirleriyle sürtünmeden kaynaklanan kıvılcımların yol açtığı ileri sürüldü.

Kaynak: DHA