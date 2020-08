Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 25 Son dakika gündem haberi... Tatile geldiği otelin banyosunda ölü bulundu ANTALYA'ya tatile gelen Irak asıllı İsveç vatandaşı Ali Hussein'in (30) cansız bedeni kız kardeşi tarafından kaldığı apart otelin banyosunda bulundu.

ANTALYA'ya tatile gelen Irak asıllı İsveç vatandaşı Ali Hussein'in (30) cansız bedeni kız kardeşi tarafından kaldığı apart otelin banyosunda bulundu.Olay, saat 23.00 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Liman Mahallesi 33 Sokak üzerinde yer alan bir apart otelde meydana geldi. 17 Ağustos'ta babası ve kız kardeşiyle İsveç'ten Antalya'ya tatil için gelen Ali Hussein, iddiaya göre alkol aldıktan sonra kız kardeşi ile birlikte apart otelin üçüncü katındaki odalarına çıktı. Kız kardeş, uyurken, Hussein ise duş almak için banyoya girdi. Bir müddet sonra uyanan kız kardeş ağabeyinin uzun süre banyodan çıkmadığını fark edince kapıyı çaldı. İçeriden ses gelmemesi üzerine banyoya giren kız kardeş, ağabeyinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Bunun üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri Ali Hussein'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ali Hussein'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine otele olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Savcının incelemesinin ardından Irak asıllı İsveç vatandaşı Ali Hussein'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

