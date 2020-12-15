Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 24

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Menderes'teki sel faciasında yaşamını yitiren Soner Uyar toprağa verildi

İZMİR'in Menderes ilçesinde, dere yatağından geçmek isterken içinde bulunduğu hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu yaşamını yitiren 2 kişiden Soner Uyar, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Menderes ilçesinin kırsal Dereköy ile Görece mahallerini ayıran dere yatağı, geçen 13 Aralık Pazar günü akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanakla suyla doldu. Dün saat 19.00 sıralarında, bir hafif ticari araç, suların yükseldiği dere yatağından geçerken akıntıya kapıldı. Sel sularının sürüklediği araçtaki Engincan Parlatan, Derya Parlatan ve Ayhan Alistart kendi imkanları ile kurtuldu, arkadaşları Mehmet Aslan (35) ve Soner Uyar (41) ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ve Kızılay ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada sürüklenen hafif ticari araç 800 metre ileride dere kıyısına vurmuş olarak bulundu. Ancak, araçta Aslan ve Uyar'ın izine rastlanmadı. Mehmet Aslan ve Soner Uyar için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, 16.5 saat sonra kayboldukları yere yaklaşık 4 kilometre mesafede su yüzeyinde bir çocuk babası Soner Uyar'ın cesedine ulaştı. 1 saat sonrasında da Mehmet Aslan'ın cesedi, polis helikopteri tarafından tespit edilip, dalgıç polisler tarafından sudan çıkartıldı. Aslan ve Uyar'ın cesetleri, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

YASAKTAN KAÇMIŞLAR

İki kişinin yaşamını yitirdiği olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Birlikte oturup, sohbet eden 5 arkadaşın, günün sonunda Ayhan Alistart ve Soner Uyar'ı İzmir'deki evlerine bırakmak için yola çıktıkları, ancak sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için ana yoldan gitmeyi tercih etmedikleri öğrenildi. Araçtakilerin su birikintisinin bulunduğu yere geldikten sonra geçip geçmeme konusunda fikir ayrılığına düştükleri, aracın ise suya girmesinin hemen ardından stop edip sürüklendiği belirlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Sel sularına kapılarak yaşamını yitiren 2 kişiden tekstil işçisi Soner Uyar'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi, İzmir Buca ilçesindeki Kaynaklar Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlıkta düzenlenen cenaze törenine Uyar'un ailesi ve akrabaları katıldı. İkindi vakti beklenmeden kılınan namazın ardından Uyar'ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.Öte yandan aynı faciada yaşamını yitiren Mehmet Aslan'ın cenazesi de bugün Menderes'in Bahçecik Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'NEDEN GİTTİĞİNİ KİMSEYE SÖYLEMEDİ'Cenazede konuşan Soner Uyar'ın kardeşi Ceyhun Uyar, "Olay gecesi Soner'in oğlu beni arayarak, 'Babam dereye uçmuş' dedi. Biz de açıkçası inanmadık. Sabah olunca diğer akrabalarım da aynı şeyi söyleyince olayın gerçek olduğuna ikna olduk. Oraya neden ve ne amaçla gittiğini bilmiyoruz. Yasak olduğu gün neden oraya gittiğini kimseye söylememiş" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Soner Uyar ve Mehmet Aslan'ın fotoğrafı-Adli Tıp Kurumu'ndan görüntü-Cenaze aracından görüntü-Mezarlıktan görüntü-Cenaze namazının kılınmasından görüntü-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Tolga TAHÇI İZMİR,

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Menderes'teki sel felaketinden kurtulanlardan 2 kişi serbest bırakıldı, 1'i adliyeye sevk edildi

İZMİR'in Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu araçtaki 5 kişiden 2'si yaşamını yitirirken, araçtan kendi imkanı ile kurtulan ve olayın ardından gözaltına alınan 3 kişiden Engincan Parlatan, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Derya Parlatan ve Ayhan Alistart ise ifadesi alını, serbest bırakıldı.

Menderes ilçesinin kırsal Dereköy ile Görece mahallerini ayıran dere yatağı, sağanakla suyla dolunca, bir hafif ticari araç, geçen 13 Kasım'da saat 19.00 sıralarında suların yükseldiği dere yatağından geçerken akıntıya kapıldı. Sel sularının sürüklediği araçtaki Engincan Parlatan, Derya Parlatan ve Ayhan Alistart kendi imkanları ile kurtuldu, arkadaşları Mehmet Aslan (35) ve Soner Uyar (41) ise kayboldu. Başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonrasında, olay yerinin 5 kilometre ilerisinde Soner Uyar'ın cansız bedenine, 6 kilometre mesafedeki Sarıçay Köprüsü yakınlarında ise Mehmet Aslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Araçtan kendi imkanları ile kurtulan ve olayı ihbar eden Engincan Parlatan, Derya Parlatan ve Ayhan Alistart ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Menderes Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Derya Parlatan ve Ayhan Alistart, bugün saat 14.00 sıralarında serbest bırakıldı. Engincan Parlatan ise Menderes Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, serbest bırakılmasının ardından adliye binası önünde ailesiyle kucaklaşan Derya Parlatan, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Engincan Parlatan'ın adliyeye sevk edilmesinden görüntü-Derya Parlatan'ın serbest bırakılmasının ardından ailesiyle bir araya gelmesinden görüntü-Derya Parlatan'ın basın mensuplarına tepki göstermesinden görüntü

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Otomobil camlarını kırdı, sokak ortasında yarı çıplak oturdu

Antalya'da sinir krizi geçiren kimliği belirsiz kadın, park halindeki otomobillerin camlarını taşla kırdıktan sonra yarı çıplak soyunup sokak ortasında oturdu. Polis, kadını ekip aracına alarak polis merkezine götürdü.

Olay, bugün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Sinir krizi geçiren kimliği belirsiz kadın, park halindeki iki otomobilin camını eline aldığı taşla kırdı. Kadın daha sonra yarı çıplak soyunarak cadde ortasında bağırmaya ve oturmaya başladı. Kadını görenler durumu polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisin ikna etmeye çalıştığı kadın, üzerine giymesi için verilen kıyafetleri de kabul etmedi. Uzun uğraş sonucu ikna edilen kadına, polis ekipleri ayakkabı ve çorap temin etti. Ekip otosuna bindirilen kadın polis merkezine götürüldü. Kimliği belirsiz kadının araçlara zarar vermesi ve yarı çıplak halde oturması güvenlik kameraları ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kadının otomobilin camını kırması-Kadının çıplak şekilde durması -Polis ekipleri -Genel detaylar

HABER-KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA, -

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Bursa'da tek katlı evde yangın

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Arapzaade Mahallesi, 6 No'lu Sokak üzerinde Suriye uyruklu ailenin oturduğu tek katlı evde, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kimsenin olmadığı evde alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Sobadan çıktığı öne sürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------İtfaiye ekiplerinin çalışması-Yanan evden detaylar

-Vatandaşlardan detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),

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Bursa'da kaçak kazıya suçüstü; 3 gözaltı

Bursa'nın Kestel ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, sabah saatlerinde ilçedeki Aksu Deresi mevkisinde define aramak için kaçak kazı yapıldığına yönelik ihbar aldı. Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri M.G., Ö.M. ve E.A.'yı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. 3 şüpheli gözaltına alınırken, kazıda kullanılan 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 2 adet define aramak için kullanılan bakır çubuk, 4 adet kürek, 3 adet kazma, 1 adet makara sistemi, 2 adet balyoz ve kazı yapmakta kullanılan muhtelif malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı