Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 24 Son dakika haberleri: Bursa'da, ormanlık alanda çıkan yangın 7 saat sonra kontrol altına alındıBursa-Ankara yolunda Gölbaşı mevkisinde bulunan ormanlık alanda, saat 15.

Bursa'da, ormanlık alanda çıkan yangın 7 saat sonra kontrol altına alındı

Bursa-Ankara yolunda Gölbaşı mevkisinde bulunan ormanlık alanda, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yaklaşık 7 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sabah saatlerine kadar sürdürüleceği öğrenilirken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: DHA