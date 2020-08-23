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Gelen son dakika haberlerine göre Giresun'da sağanak; 1 ölü, 1 kayıp (5)BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJIUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 23
23.08.2020 02:14 | Son Güncelleme: 23.08.2020 02:18

Giresun'da sağanak; 1 ölü, 1 kayıp (5)

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun mesajı paylaştı. Karaismailoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Giresun'da yaşanan sel felaketi bizleri derinden üzdü. Dualarımız can kaybı yaşanmaması için. Geçmiş olsun Giresun" dedi. 

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ KAYIP

Giresun Valisi Enver Ünlü, kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve ardından meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin kaybolduğunu, 1 kişinin de yaralandığını açıkladı. Vali Ünlü açıklamasında, "Bir vatandaşımız kayıp. Taşkın sebebiyle Espiye'de bir vefatımız var. Bir de üzerine duvar devrilen yaşlı teyzemiz yaralı" dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMASel felaketiyle ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan da (AFAD) açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Giresun ilinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve su baskınlarına ekiplerimiz ilk dakikadan itibaren müdahale etmektedir. Giresun'un yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

Haber: GİRESUN,===================

Rize'de sağanak; sel sularının yıktığı duvarın altında kalan kişi yaralandı RİZE'de, etkili yağış nedeniyle cadde ve yollar göle döndü. Balsu Mahallesi'nde sel sularının yıktığı duvarın altında kalan 1 kişi, yaralı olarak komşuları tarafından kurtarıldı.

Kentte, gece saatlerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkezinde cadde ve yollar göle döndü. Merkeze bağlı Balsu Mahallesi'nde evinin önüne gelen sel sularına müdahale eden Mustafa İnce, yıkılan duvarın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile duvarın altından çıkarılan İnce, yolların kapalı olması sebebiyle olay yerine gelen iş makinesinin kepçesi ile yola çıkarıldı. Yolda bekleyen ambulansa alınan İnce, hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

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