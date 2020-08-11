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Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 23

Son dakika haberine göre Çorum'da ev yangını: 5 ölü (2)ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİÇorum'un Bayat ilçesinde Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evde çıkan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangında, kayıp olarak aranan Ela Çetin ve Elif İçuz'un da cansız bedenine ulaşıldı.

Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 23
11.08.2020 23:12 | Son Güncelleme: 11.08.2020 23:15

Çorum'da ev yangını: 5 ölü (2)

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Çorum'un Bayat ilçesinde Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evde çıkan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangında, kayıp olarak aranan Ela Çetin ve Elif İçuz'un da cansız bedenine ulaşıldı. İki çocuğun hayatını kaybetmesiyle yangında 3 olan ölü sayısı 5'e çıktı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangındaki 2 çocuğunun cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

'YANGIN İLK ÖNCE KÜMESTE BAŞLAMIŞ'

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Bayat ilçesinde çıkan yangın sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği 2 katlı ahşap evde incelemelerde bulundu. Yangın nedeniyle 3 evin küle döndüğünü ifade eden Vali Çiftçi, "Yangın neticesinde maalesef 1'i yetişkin, 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Yangın ilk önce kümeste başlamış, daha sonra odunluğa sirayet etmiş ve daha sonra da 3 evin yanıp kül olmasına neden olmuştur. Yangına 7 itfaiye aracı müdahale etmesine rağmen alevler güçlükle söndürüldü. Büyük bir facia yaşandı. Allah bir daha böyle faciaları yaşatmasın. Kısa sürede enkaz kaldırma çalışmaları başlayacak. Yarın da tamamen enkazı temizlemiş olacağız" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,

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Kaçkar köyünde sel ve heyelan

Rize'in Ardeşen ilçesine bağlı Kaçkar köyünde yağmurun şiddetini artırması ile sel ve heyelanlar meydana geldi. Yağışın etkisiyle köyün içinden geçen derenin debisi, yükseldi. Bölgede pek çok ev ve tarım arazileri sel ve heyelanda zarar gördü. Selin etkili olduğu alanlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görntülendi.

Görüntü dökümü-------------------------Dere yatağı detaylar-Sel ve heyelanın etkilediği alanlar-Balçıkla kaplanan köyün içinden detaylar

Adem AKATİN/ARDEŞEN (Rize),

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Sakarya'da orman yangını kontrol altına alındı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın 8 hektarlık alanda etkili olurken, ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıktığı Naci Düzgün'e ait balya deposunda devam eden yangının söndürülmesi için ise çalışmalar devam ediyor. 

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinden 7 personelin dumandan etkilendiği ve olay yerindeki tedavilerinin ardından görevlerine döndükleri öğrenilirken, dumandan etkilenen 3 vatandaşın ise Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:  -------------------------------Balya deposundaki yangın detay Söndürme çalışmaları Yangının söndüğü orman arazisi detay 

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/TARAKLI (Sakarya),

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Ormana sıçrayan yangın havadan müdahale ile söndürüldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde arı kovanlarına tütsüleme yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımların büyümesiyle yangın çıktı. Ormanlık alana da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince 2 saatlik çalışmayla havadan müdahale ile söndürüldü. 

Yangın, saat 17.00 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde dağlık alandaki bağ evinde çıktı. Arif Çelik, arı kovanlarına tütsüleme yaptığı sırada sıçrayan kıvılcımlar kovanları tutuşturdu. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Alevleri gören mahalleli, sarp bir bölgede olan yangın alanına traktörleri ile ulaştı. Yangına vatandaşlar kum atarak ve traktör tankerleri ile müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin de katıldığı söndürme çalışmalarından sonuç alınamazken, araziden ötürü olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri de yangın mahaline ulaşamadı. Bunun üzerine yangının söndürülebilmesi için havadan helikopterle müdahalede bulunuldu.Yangının çıktığı alanın İznik Gölü'ne yakın olmasından dolayı yangın söndürme helikopteri, İznik Gölü'nden su alarak yangını 2 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Daha sonra mahalleli bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Yangına vatandaşların müdahalesi-Yangına havadan müdahale

-Detaylar

Haber-Kamera:  Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),

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Kadirli'de sağanak hayatı felç etti

OSMANİYE"in Kadirli ilçesinde, yaklaşık 45 dakika etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar sular altında kalırken şiddetli rüzgar ve hortum nedeniyle ağaçlar devrildi, bir evin çatısı uçtu. 

İlçe merkezinde saat 18.15 sıralarında başlayan sağanak yaklaşık 45 dakika sürdü. Yağmura hazırlıksız yakalanan Kadirlili vatandaşlar yolda yürürken zorluk yaşadı. Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak sular altında kalırken bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Dakikalar içinde neredeyse ilçenin her bölgesinde su taşkınları yaşanırken bazı evlerin bodrum katları ise sular altında kaldı. Sağanağın etkisiyle Bülbül Deresi taştı. Belediye ekipleri, su basan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması başlattı.

HORTUM, EVİN ÇATISINI UÇURDU

Ayrıca ilçede görülen şiddetli rüzgar ve hortum nedeniyle de birçok ağaç devrilirken bir evin ise çatısı uçtu. Şehit Orhan Gök Mahallesi'ndeki evinin hortum nedeniyle çatısı uçan Mazlum Demir, bir anda evlerinin çatısız kaldığını ve neye uğradıklarını şaşırdığını söyledi. Demir'in evindeki eşyalar ise yağmurdan ıslanarak kullanılmaz hale geldi. Bir vatandaş ise etkili olan hortumun şiddetini cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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