Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 21
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 21

13.11.2020 02:30 | Son Güncelleme: 13.11.2020 02:34
Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 21

Son dakika haberi... Ankara'da otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 5 yaralı ANKARA'da, iki aile bireylerinin içerisinde bulunduğu otomobilin bariyere çarpıp refüje girmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Ankara'da otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

 

ANKARA'da, iki aile bireylerinin içerisinde bulunduğu otomobilin bariyere çarpıp refüje girmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.  

Kaza, saat 20.30 sıralarında Altındağ ilçesi Ankara Çevre Yolu'nda meydana geldi. Karapürçek yönüne giden, içerisinde iki aileden toplam 7 kişinin bulunduğu 06 Z 3101 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp bariyere çarptı. Otomobil, metal bariyeri kırıp refüj boşluğuna girdi. Hurdaya dönen otomobilin kimliği belirsiz sürücüsü ile Pınar Deniz kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar; Hüseyin, Hasan ve İrem Dumanoğlu ile Aysel ve Nisa Nur Deniz, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 2 kişinin cansız bedeni cenaze aracı ile morga götürülürken, otomobil de çekici ile refüjden kaldırıldı. Polis, kaza hakkında soruşturma başlattı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi! DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
Son dakika haberi! DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
Son Dakika | DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
Son Dakika | DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
Son dakika haberi! 21 ilde FETÖ operasyonu; çok sayıda gözaltı
Son dakika haberi! 21 ilde FETÖ operasyonu; çok sayıda gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Vladimir Putin Berat Albayrak Bekir Pakdemirli
Magazin Melek Baykal Jennifer Lopez Burcu Esmersoy Aras Bulut İynemli
Spor Falcao Okan Buruk Erol Bulut Eddie Newton Mehmet Topal
Daha Fazla Kaza Türk Medya Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 02:35:49. #1.14#
title