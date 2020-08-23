Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ-20
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ-20

Bir son dakika haberine göre Giresun'da sel felaketinde şehit sayısı 2'ye yükseldiSelin vurduğu Giresun'da, Tirebolu- Doğankent yolunda içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu sürdürülen arama çalışmaları neticesinde 2'nci jandarma görevlisinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ-20
23.08.2020 21:20 | Son Güncelleme: 23.08.2020 21:24

Giresun'da sel felaketinde şehit sayısı 2'ye yükseldi

Selin vurduğu Giresun'da, Tirebolu- Doğankent yolunda içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu sürdürülen arama çalışmaları neticesinde 2'nci jandarma görevlisinin de cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 10 kişinin arama çalışmalarının sürdüğü sel felaketinde; şehit sayısı 2'ye, toplam can kaybı sayısı ise 6'ya yükseldi.

GİRESUN,

=============================

Kozan'da evler tahliye edildi; mezarlık ve cami yanmaktan kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli köyündeki orman yangını nedeniyle çevre mahallelerdeki evler de tahliye edildi. Jandarma ekipleri yangın bölgesini giriş ve çıkışlara kapattı. Bazı vatandaş, alevlerin etrafını sardığı mahallelerde mahsur kaldı. Bir mezarlık ve bir cami de itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin çabasıyla yanmaktan son anda kurtarıldı.

Alevlerin evinin bir kısmına zarar verdiği İsmail Özcan, 150 hurma ağacının yanıp, kül olduğunu söyledi. Mehmet Özcan ise büyük bir yangınla karşı karşıya kaldıklarını bildirerek, "Evimize kadar sıçradı alevler. Kovayla su taşıyoruz. Evin bulunduğu yer şimdilik kontrol altına alındı. Tüm görevlilerden teşekkür ederim" dedi.

Ayşe Bektaş ise köylerinin bütün varlıklarının yandığı için gözyaşı dökerek, "Bunu yakanları Allah yaksın. İçimiz yandı. Bahçemiz yandı. Köyün hepsi bizim köyümüz, evlerin hepsi bizim evimiz. Bizim ev kurtulmuş, diğeri yanmış ne yapalım? Allah herkese yardım etsin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Yanan ev ve yerlerden genel detaylar-İtfaiye ekiplerinden genel detaylar-Bir esnafın itfaiye ekiplerine su dağıtması-Yangın bölgesinden çıkarılan bir adamın açıklaması

-Genel detaylar

ADANA,

================================

Yasak bölgede denize girip kaybolan Abdurrahman, ölü bulundu

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yasak bölgede denize girip bir süre sonra gözden kaybolan Abdurrahman Sabag'ın (25) deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince sahile yaklaşık 15 metre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında, Gemlik ilçesi Kumsaz Sahili'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdurrahman Sabag, yüzmenin yasak olduğu bölgede denize girdi. Akıntıya kapılan Abdurrahman Sabag, bir anda gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri botla arama çalışmasına başlarken, deniz polisi de arama çalışmalarına kıyıdan destek verdi. 1 saatlik çalışmanın ardından Abdurrahman Sabag'ın cansız bedeni, sahile yaklaşık 15 metre uzaklıkta bulundu. Sabag'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere  Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.  

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu Ekonomi
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı 3. Sayfa
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı Güncel
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Yerel
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi 3. Sayfa
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Azerbaycan, sabotaj girişiminde bulunan Ermeni komutanı esir aldı
Azerbaycan, sabotaj girişiminde bulunan Ermeni komutanı esir aldı
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde toplam can kaybı 6'ya yükseldi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde toplam can kaybı 6'ya yükseldi
Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu
Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu
Adana'daki orman yangınında 150 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı
Adana'daki orman yangınında 150 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Şevval Şahin'in kaldığı köşkün sırrı ortaya çıktı! Sevgilisiyle kalan tescilli güzel, köşkte misafirmiş
Şevval Şahin'in kaldığı köşkün sırrı ortaya çıktı! Sevgilisiyle kalan tescilli güzel, köşkte misafirmiş
Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1217 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1217 yeni vaka tespit edildi
Bursa'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı
Bursa'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı
TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Ümit Milli Takım'da yeni görevlendirmeler yapıldı
TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Ümit Milli Takım'da yeni görevlendirmeler yapıldı
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Bakan Koca, koronavirüsü yenen sağlık çalışanı çiftin fotoğrafını paylaştı: Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar
Bakan Koca, koronavirüsü yenen sağlık çalışanı çiftin fotoğrafını paylaştı: Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar
Ankara'da kargo şirketinin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı! Geniş çaplı hasar oluştu
Ankara'da kargo şirketinin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı! Geniş çaplı hasar oluştu
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Ryan Babel, 2 yıl sonra Galatasaray'dan ayrılacağını söyledi
Ryan Babel, 2 yıl sonra Galatasaray'dan ayrılacağını söyledi
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Fatih Dönmez Angela Merkel Meral Akşener
Magazin Hadise Can Yaman Cüneyt Arkın Engin Altan Düzyatan
Spor Fatih Terim Metin Oktay Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Adana Dereli Yangın
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ-20 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 22:21:29. #1.15#
title