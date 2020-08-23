Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ-20 Bir son dakika haberine göre Giresun'da sel felaketinde şehit sayısı 2'ye yükseldiSelin vurduğu Giresun'da, Tirebolu- Doğankent yolunda içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu sürdürülen arama çalışmaları neticesinde 2'nci jandarma görevlisinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Giresun'da sel felaketinde şehit sayısı 2'ye yükseldi

Selin vurduğu Giresun'da, Tirebolu- Doğankent yolunda içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu sürdürülen arama çalışmaları neticesinde 2'nci jandarma görevlisinin de cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 10 kişinin arama çalışmalarının sürdüğü sel felaketinde; şehit sayısı 2'ye, toplam can kaybı sayısı ise 6'ya yükseldi.

GİRESUN,

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Kozan'da evler tahliye edildi; mezarlık ve cami yanmaktan kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli köyündeki orman yangını nedeniyle çevre mahallelerdeki evler de tahliye edildi. Jandarma ekipleri yangın bölgesini giriş ve çıkışlara kapattı. Bazı vatandaş, alevlerin etrafını sardığı mahallelerde mahsur kaldı. Bir mezarlık ve bir cami de itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin çabasıyla yanmaktan son anda kurtarıldı.

Alevlerin evinin bir kısmına zarar verdiği İsmail Özcan, 150 hurma ağacının yanıp, kül olduğunu söyledi. Mehmet Özcan ise büyük bir yangınla karşı karşıya kaldıklarını bildirerek, "Evimize kadar sıçradı alevler. Kovayla su taşıyoruz. Evin bulunduğu yer şimdilik kontrol altına alındı. Tüm görevlilerden teşekkür ederim" dedi.

Ayşe Bektaş ise köylerinin bütün varlıklarının yandığı için gözyaşı dökerek, "Bunu yakanları Allah yaksın. İçimiz yandı. Bahçemiz yandı. Köyün hepsi bizim köyümüz, evlerin hepsi bizim evimiz. Bizim ev kurtulmuş, diğeri yanmış ne yapalım? Allah herkese yardım etsin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Yanan ev ve yerlerden genel detaylar-İtfaiye ekiplerinden genel detaylar-Bir esnafın itfaiye ekiplerine su dağıtması-Yangın bölgesinden çıkarılan bir adamın açıklaması

-Genel detaylar

ADANA,

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Yasak bölgede denize girip kaybolan Abdurrahman, ölü bulundu

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yasak bölgede denize girip bir süre sonra gözden kaybolan Abdurrahman Sabag'ın (25) deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince sahile yaklaşık 15 metre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında, Gemlik ilçesi Kumsaz Sahili'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdurrahman Sabag, yüzmenin yasak olduğu bölgede denize girdi. Akıntıya kapılan Abdurrahman Sabag, bir anda gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri botla arama çalışmasına başlarken, deniz polisi de arama çalışmalarına kıyıdan destek verdi. 1 saatlik çalışmanın ardından Abdurrahman Sabag'ın cansız bedeni, sahile yaklaşık 15 metre uzaklıkta bulundu. Sabag'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: DHA