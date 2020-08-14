Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 20

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Gelen son dakika haberine göre Of'ta sel ve heyelan; 1 ölüTrabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağış sonucu Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelana kapılan bir kişi hayatını kaybetti.
14.08.2020 18:59 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:03
Of'ta sel ve heyelan; 1 ölü
Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağış sonucu Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelana kapılan bir kişi hayatını kaybetti.
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Kaynak: DHA