Son dakika haberi... DHA YURT BÜLTENİ - 20 Gelen son dakika haberine göre Of'ta sel ve heyelan; 1 ölüTrabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağış sonucu Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelana kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Of'ta sel ve heyelan; 1 ölü Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağış sonucu Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelana kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Kaynak: DHA