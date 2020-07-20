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Son dakika haberleri... Malatya'ya şehit ateşi düştüHAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Sözleşmeli Piyade Onbaşı Emre Büyükyıldırım'ın (26) acı haberi, Malatya'daki ailesini yasa boğdu.

Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ - 20
20.07.2020 22:53 | Son Güncelleme: 20.07.2020 22:56

Malatya'ya şehit ateşi düştü

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Sözleşmeli Piyade Onbaşı Emre Büyükyıldırım'ın (26) acı haberi, Malatya'daki ailesini yasa boğdu.

Emre Büyükyıldırım'ın şehit olduğu haberi, Yazıhan ilçesi Erencek Mahallesi'nde oturan babası Latif ile anne Münevver Büyükyıldırım'a askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alınca sinir krizi ve baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Zeynep Yıldız (24) ile 6 aylık evli olan, 6 kardeşi bulunan ve 2016 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan Sözleşmeli Piyade Onbaşı Büyükyıldırım'ın cenazesinin yarın öğle vakti şehitlikte kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

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Kaynak: DHA

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