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Son dakika haberine göre Şarkıcı Alişan, eşi, oğlu ve bakıcının bulunduğu ciple kaza yaptı (2)ALİŞAN VE AİLESİ TABURCU OLDUManisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 'Alişan' olarak bilinen şarkıcı Serkan Burak Tektaş'ın kullandığı cipin takla atması sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan bakıcı Marianne'nin sağlık durumunun...

Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 20
24.06.2020 22:12 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:15

Şarkıcı Alişan, eşi, oğlu ve bakıcının bulunduğu ciple kaza yaptı (2)

ALİŞAN VE AİLESİ TABURCU OLDU

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 'Alişan' olarak bilinen şarkıcı Serkan Burak Tektaş'ın kullandığı cipin takla atması sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan bakıcı Marianne'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yunusemre ilçesine kendi imkanlarıyla gelen Alişan, eşi Buse Varol, 2 yaşındaki oğulları Burak Tektaş'ın çeşitli kontrolleri yapıldı. MR çekilen Alişan, eşi Buse Varol, çocukları Burak ve bakıcıları Marianne'in sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü. Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan şarkıcı Alişan, "Ben hayatımda ilk kez kaza yaptım. En kötüsü tabi çocuğum ve eşim arabadaydı. Arabada can taşıyoruz. Niye oldu. Niye kaza yaptık onu bile anlamadım. Dümdüz yolda bir anda dumanlar geldi, lastik fırladı bir şeyler oldu. Sağa sola bariyerlere çarpmaya başladık. Ondan sonra da takla attık. Tek düşündüğüm takla atarken hiçbirimize bir şey olmamasıydı. Sonra araba ters düştü. O sırada Buse'ye baktım. Durumu iyiydi hemen 155'i aradı. Ben de tekmeyle camı kırıp kapıyı açtım. Burak'la Marianne'i aldım. Onlar da ve Buse de bir şey olmadığını görünce dedim ki 'Çok şükür'. Sonra arabadan çıktık. Arabanın haline baktım o arabadan sağ çıkmamız Allah'ın bir takdiri" dedi.

'SAĞLIKLIYIZ, İSTANBUL'A DÖNECEĞİZ'Kendileriyle çok ilgilenildiğini belirten Alişan, "Çok arayan oldu. Çok ilgilendiler. Allah herkesten razı olsun. Benim boynumda bir zedelenme var. 2 hafta boyunluk takacağım. Burak'ın hayatını Marianne kurtardı. Çünkü Burak'ın üstüne kapaklandı. O bizim canımız. Onda da hafif bir kas yırtığı var. Başka da bir şey yok. Hepimiz çok şükür sağlıklıyız. İstanbul'a döneceğiz" dedi.

Öte yandan şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt da kaza haberini alır almaz İstanbul'dan Manisa'ya geldi. Hastanede Alişan ve ailesini ziyaret eden Kurt, daha sonra sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneden ayrıldı. Ayrıca Manisa Valisi Yardımcısı Ünal Çakıcı da hastanede Alişan ve ailesini yalnız bırakmadı. Alişan ve ailesi İstanbul'a gitmek üzere Manisa'dan ayrıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber- Kamera: CEMIL SEVAL/MANİSA,

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Sulama kanalına düşen iki kardeş hayatını kaybetti

KARAMAN'ın Ayrancı ilçesinde sulama kanalının yanında oynayan Mahmut Atmaca (8) ile ağabeyi Enes (11) sulama kanalına düştü. Akıntıyla birlikte gözden kaybolan çocuklardan Mahmut Atmaca'nın cansız bedeni 2 kilometre, ağabeyi Enes Atmaca'nın cesedi ise 20 kilometre uzaklıkta AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundu. 

Olay, saat 17.30 sıralarında Ayrancı ilçesi, Saray köy de meydana geldi. Sulama kanalının yanında oyun oynayan Mahmut ve Enes Atmaca kardeşler, bir anda suya düştü. Bir süre suyun üzerinde kalan İii kardeş, ardından akıntıyla birlikte gözden kayboldu. Birlikte oynadıkları arkadaşları Mert Lokman (10), iki kardeşin suya düştüğünü görünce yakınlarına bilgi verdi. Kardeşlerden Mahmut Atmaca'nın cansız bedeni yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta tarım işçileri tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri Enes Atmaca'yı arama çalışması başlattı. Enes Atmaca'nın cesedi ise 20 kilometre uzaklıkta bulundu.

Suda boğularak hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi otopsi için Ayranca Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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