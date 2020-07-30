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Son dakika gelişmesine göre Bakan Soylu: Bayram boyunca, 163 bin polis ve jandarmamız görev yapacak İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün bayram boyunca 12 bin 420 ekip, toplam 163 bin polis ve jandarmamız görev yapacaklar" dedi.

Son dakika haberi | DHA YURT BÜLTENİ-2
30.07.2020 08:15 | Son Güncelleme: 30.07.2020 08:15

Bakan Soylu: Bayram boyunca, 163 bin polis ve jandarmamız görev yapacak

 

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün bayram boyunca 12 bin 420 ekip, toplam 163 bin polis ve jandarmamız görev yapacaklar" dedi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluştuğu Ankara- Samsun ve Ankara- Kayseri güzergahında incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, helikopterle geldiği Kırıkkale'de Vali Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Soylu, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında durdurulan araç sürücüleri ve yolculara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

'163 BİN POLİS VE JANDARMAMIZ GÖREV YAPACAK'Bakan Soylu, Kırıkkale'de olduklarını anımsatarak, "Bugünkü rakamlardan biraz bahsetmek isterim. Bugün itibariyle trafik yoğunluğumuz salgın öncesi dönemden çok üstte. Şöyle bir örnek verebilirim; bugün trafikteki toplam araç hareketliliğindeki artış yüzde 31. Oysa otobüs seferlerindeki azalış yaklaşık yüzde 31, yolcu sayısındaki artış yüzde 55. Bu şu demektir, özellikle Kurban Bayramı'nda memleketine ve tatile gitmek isteyen insanlar özel araçlarıyla birlikte daha önce görmediğimiz büyük bir yoğunluk oluşturuyorlar ve özellikle toplu taşımada da hem salgın kuralları çerçevesinde hem de Kovid-19 nedeniyle toplu taşımayı tercih etmeyen vatandaşlarımızın özel araçlara yönelmesi sebebiyle çok ciddi bir trafik yoğunluğunda artış var. Şu anda bulunduğumuz Kırıkkale'deki kavşakta da örneğin Gerede kavşağında da bizim beklediğimizin çok üzerinde bir trafik yoğunluğu olduğunu bugün itibariyle söyleyebilirim. Daha yarın da var. Buna karşı çok önemli tedbirler aldığımızı ve günler öncesinden bu tedbirleri hayata geçirmek için gerek valilerimiz gerek emniyetimiz ve jandarmamız gerek belediyelerimiz ve yerel yönetimlerimiz hep birlikte önemli tedbirleri ortaya koyduğumuzu burada söylemek isterim. Bütün bayram boyunca 12 bin 420 ekip, toplam 163 bin polis ve jandarmamız görev yapacaklar" ifadelerini kullandı.

'EMNİYET KEMERİNİN TAKILMASI ÖNEMLİ'Vatandaşlara uyarılarda bulunan Bakan Soylu, "Burada bu araç yoğunluğunu görünce hem vatandaşımıza hem sürücülerimize tek bir tavsiyem var. O da aman dikkat. Yani geçen bayramda Kovid-19 sebebiyle tüm İslam alemi bir mahzunluk yaşadı. Ailelerine, akrabalarına, memleketlerine, tatile gidemediler. Ama bu bayram sanki bu açığı kapatmak için her birimiz eğer kurallara riayet etmeden hareket edersek hem trafik hem de takdir edersiniz ki Kovid-19 yani salgın kurallarına burada tembihatlara riayet etmeden hareket edersek hem trafikte hem de bu salgının yayılmasında bir mahcubiyet duyarız. Bunun için vatandaşlarımızdan talebimiz aman dikkat. Yani elbette ki herkesin bayramı gönlünce yaşaması en doğal hakkı. Hepimizin en doğal hakkı. Ancak dikkat etmemiz gereken özellikle kurallarımız var. Yasal hız sınırına riayet etmemiz lazım, birinci kural bu. İkinci kural trafik kazasında emniyet kemerinin takılmasının dışında bizi kurtarabilecek başka tedbir dünyada icat edilmedi. Onun için emniyet kemeri önemli. Üçüncüsü ise cep telefonu ile konuşmamak gerekiyor. Dördüncüsü bir seyahat planımızın olması lazım. Seyahat planı evimizden hareket ettiğimiz andan itibaren başlar. Yine bir önemli nokta trafik sıkışıklığı olduğu alanların açığının trafiğin açık olduğu yerlerde gaza basarak hız yükselterek yapmamamız gereken bir tehlikeli meseledir. Yine bir önemli mesele özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Özellikle bayramlarda trafik kazalarının en çok olduğu noktalar varışa yakın noktalardır. Bizim hep birlikte dikkat etmemiz lazım. Yine bir önemli nokta özellikle uzun yollarda uykusuz, alışkanlığımız olmadığı saatlerde araç kullanmamalıyız ve araç sürmemeliyiz" dedi.

'2 SAATTE BİR 10 DAKİKA DİNLENMELİYİZ'Bakan Soylu, iki saatte bir 10 dakika muhakkak ki dinlenmek gerektiğini belirterek, "Bu uluslararası standartlar içerisinde bize vaat edilmiş bir tembihattır. İki saatte bir 10 dakika dinlenmeliyiz. Yine bu yıla özgü bir şey söylemek istiyorum. Yaklaşık 1- 1.5 aydır trafik kazalarında bir noktada artış görüyoruz. O da özellikle şerit değiştirmeler. Yani sürekli olarak sol şeridi takip edenler başka araçların özellikle yanlış şerit değiştirmelerine sebebiyet teşkil ediyorlar. Şeritlerde anılan hızla gitmeyenler yine yanlış ve tehlikeli sollamalarla karşı karşıya kalınmasına sebebiyet teşkil ediyorlar. En önemlisi de kamyonlar ve ağır vasıtalar, eğer kendilerine tahsis edilen şeritlerden gitmiyorlarsa o da maalesef başka ağır vasıtaların veya başka araçların hatalı sollamalarına sebebiyet teşkil edecek trafik kuralı ihlaline sebep oluyor. Bunlara her birimizin riayet etmesi lazım. Onun için yine aman dikkat diyoruz. Onun için ifadem şudur. Trafik kurallarına hep beraber riayet edelim. Çünkü bu bizi bir sonuca doğru getiriyor. 2015 yılından 2019 yılının sonuna kadar tüm dünyada trafik kazalarındaki ölümler artarken Türkiye'de gerek yol standartlarımızın yükselmesi gerek aynı zamanda araçlarımızın kalitelerinin yükselmesi aynı zamanda trafikte aldığımız tedbirler ile dört yılda 2 bin 57 kişiyi trafiğe az kurban verdik. Bu önemli bir rakam. 7 bin 530'dan 5 bin 473'e düştü. Daha fazla insanın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin hep beraber kurallara riayet ederek engelledik. Uluslararası standartlarda ölümler 100 binde 9.6'dan 100 binde 6.5'e düştü. Bu da bizim açımızdan önemli. Bu yıl da yüzde 14 ölüm kaybının azlığı ile gidiyoruz. Yani burada önemli olan trafik kurallarına riayet etmektir. Trafik kurallarından bir tanesini daha unutmamamız gerekir" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, konuşmasının son bölümünde ise "Bizim bundan sonra da denetimlerimiz tüm bayram boyunca devam edecek. Gidişlerde ve gelişlerde mümkün olduğunca devam edecek. Bizim vatandaşımızdan ve sürücülerimizden bu bayramda tek bir ricamız var. Aman dikkat kurallara uyalım ve şunu aklımızdan çıkarmayalım. Kovid-19 sebebiyle toplu taşımayı vatandaşımız az kullanıyor. Daha ziyade özel araçlarıyla memleketlerine ve tatile gidiyorlar. Bu da beklediğimizden daha fazla bir yoğunluk oluşturdu" dedi. 

Bakan Soylu ve beraberindekiler buradaki incelemelerinin ardından Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek ekiplerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü dökümü: Bakan Soylu'nun konuşması Genel detayHaber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -

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Tavuk kümesinden 1.5 kilo esrar çıktı  İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda bir evin bahçesine ekili 168 kök Hint keneviri ile tavuk kümesinde saklanan 1.5 kilo esrar ele geçirildi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yamanlar Mahallesi Körfez Evleri mevkiinde, Ali O.'nun (50) uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Ali O.'yu teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmanın ardından Ali O.'nun evine operasyon düzenlendi. Operasyonda evin bahçesinde 160 kök Hint keneviri ile tavuk kümesinde yaklaşık 1.5 kilo esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ali O. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:  -Tavuk kümesinden görüntüHaber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,  

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Dayısının patorunun otomobilini çalıp, 74 kilometre gezdi

ADANA'da oto galericide çalışan dayısı Bülent A.'nın akşam eve geldiği patronunun otomobilini çalan E.İ. (16), 74 kilometre gezdi, durumun fark edildiğini anlayınca polisleri peşine takıp kaza yaptıktan sonra aracı terk ederek ortadan kayboldu.

Olay, saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Oto galericide çalışan Bülent A., patronunun satışa çıkardığı otomobil ile akşam mesai sonrası evine geldi. Merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki evinin önüne park ettiği otomobili gece göremeyince, durumu patronuna bildirdi. Araçtaki takip cihazından aracın yerini belirleyen galeri sahibi, polise ihbarda bulundu. Otomobilin merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda olduğunun fark edilmesi üzerine aracın gideceği güzergahlarda önlem alındı. Galeri sahibi ve yakınları da kendi araçlarıya takip cihazı aracılığıyla otomobili bulmaya çalışıp, anbean durumu polisle paylaştı. Otomobilin çalındığı bölgede aracı gören polisler, durdurmak istedi. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan E.İ., kaçmaya başladı. Saydam Caddesi, buradan da Obalar Caddesi'ne çıkan E.İ., otomobil ile kaza yaptıktan sonra aracı ara sokakta terk edip, kaçtı. Gecenin karanlığından faydalanan E.İ., ara sokaklarda izini kaybettirdi. Otomobilin terk edildiği yere gelen galeri işletmecisi, takip cihazından aracın 74 kilometre yol yaptığını belirledi. Otomobil, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sahibine teslim edildi. 

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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