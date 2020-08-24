Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 19 Gelen son dakika haberlerine göre DERELİ'DE HASARLI 24 BİNANIN YIKIMI BAŞLADISelin vurduğu Giresun'da, kayıp 8 kişi aranıyor (10)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerini sürdüğü Giresun'un Dereli ilçesindeki sel afetinde hasar tespiti yapılan 24 binada yıkım çalışmalarının başladığını duyurdu.

DERELİ'DE HASARLI 24 BİNANIN YIKIMI BAŞLADI

Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 8 kişi aranıyor (10)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerini sürdüğü Giresun'un Dereli ilçesindeki sel afetinde hasar tespiti yapılan 24 binada yıkım çalışmalarının başladığını duyurdu. Bölgede TOKİ tarafından güvenli alanda konut inşası çalışmalarının başladığını aktaran Bakan Kurum, "Hızlı bir şekilde konutlarımızın inşasına başlıyoruz. Belediyelerimizin alt yapısına ilişkin çalışmalara da hızlı bir şekilde başladık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlar da çok fazla. Dereli'de şebekeye kısmi şekilde su vermeye başladık. Arızalar ortaya çıktıkça da gidermeye gayret gösteriyoruz. Yağlıdere'de arızalar tamamen giderildi ve şehre su verildi. Yüce ilçemiz de ciddi anlamda hasar gördü, arızalar tespit edildi. Yarın akşama kadar Yüce ilçesinde içme suyu şebekesine su vereceğiz. Belediyelerimizin de ihtiyacı oluyor, bu ihtiyaçlar kapsamında hem alt hem de üst yapıya ilişkin çalışmaları titizlikle yapıyoruz. Amacımız; Elazığ'da, Malatya'da, Bingöl'de, Van'da olduğu gibi Giresun'da da hızlı bir şekilde aksiyon almaktırö dedi.

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GİRESUN

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Gölcük'te orman yangını (2)

DONANMA HELİKOPTERİ HAVADAN MÜDAHALE ETTİ

Gölcük Halıdere Roma Mezarlığı mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Gölcük Donanma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan helikopterin de desteklediği yangın söndürme çalışmalarına Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi'ne bağlı Gölcük ve Karamürsel ekiplerinin yanı sıra, Sakarya ve İstanbul Orman İşletme Müdürlükleri'ne ait arazözler de takviye olarak geldi. Yangının yoğun ormanlık alanda olması sebebiyle iş makineleri tarafından bölgede yeni yollar açıldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı.20 DÖNÜM ALAN ETKİLENDİ

Yangının zeytinlik ve makilik bir alanda meydana geldiğini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Bulunduğumuz yer, Kocaeli Gölcük ilçesi Halıdere Roma Mezarı'nın üzerindeki alan. Bu bölgeden saat 14.00 civarında yangın ihbarı yapıldı. İhbarın yapılmasının hemen akabinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı olan ekipler ve Gölcük Belediyesi'ne bağlı ekipler hızlıca olay yerine intikal ettiler. Aynı zamanda Gölcük Ana Üs Komutanlığı ile irtibata geçtik. Gölcük Ana Üs Komutanlığı helikopter ile havadan yangına müdahale etti. Şu an itibariyle yangın, saat 16.00 itibariyle tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Etkilenen alan bir kısım zeytinliklerin bulunduğu, genelde makilik diye tabir edebileceğimiz bir bölge. Yangının kuvvetli olduğu bölge 5 dönümlük bir alan, ama etkilenen toplam alanı 20 dönüm olarak nitelendirebiliriz. Olaydan etkilenen vatandaş ya da çalışanlardan, itfaiyeden, orman işletmeden herhangi bir kimse bulunmuyorö dedi.

Kaynak: DHA