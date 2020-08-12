Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 19 Son dakika gelişmesine göre Koronavirüs kurallarını hiçe sayan düğün sahibine para cezasıİZMİR'deki bir sokakta yapılan düğünde, misafirlerin sosyal mesafeye uymadığı ve sadece 1 kişinin maske taktığı görüldü.

Koronavirüs kurallarını hiçe sayan düğün sahibine para cezası

İZMİR'deki bir sokakta yapılan düğünde, misafirlerin sosyal mesafeye uymadığı ve sadece 1 kişinin maske taktığı görüldü. Polis, düğün sahibine sosyal mesafeye uyulmaması, maske kuralının hiçe sayılması ve izinsiz havai fişek atılması nedeniyle toplam 4 bin 442 TL para cezası kesti.

Konak ilçesi Çimentepe Mahallesi'ndeki bir sokakta yapılan düğüne katılan çok satıda vatandaşın sosyal mesafeyi ve maske kuralını hiçe saydığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken videoyu inceleyen polis ekipleri, düğün sahibine maske kuralına uyulmadığı için 900 TL, sosyal mesafe kuralı ihlal edildiği için 3 bin 150 TL ve izinsiz havai fişek atıldığı için 392 TL olmak üzere toplam 4 bin 442 lira ceza kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Düğünde çekilen cep telefonu görüntüsü

Haber: Davut CAN-Kamera: İZMİR,

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Keşan'da orman yangını

EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki Korudağ mevkiinde çıkan orman yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında, ilçeye bağlı Bahçeköy'deki Korudağ mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 ilk müdahale aracı, 57 personel ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle 17.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da, beraberinde Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve bölgede bulunan Edirne İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Soytürk'le birlikte olay yerine giderek, bilgi aldı. Yangın sonucu yaklaşık 2 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtilirken, soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA