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Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 18

25.10.2020 21:24 | Son Güncelleme: 25.10.2020 21:28
Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 18

Son dakika haberleri... Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandıBursa'da, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı

Bursa'da, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol 1 saat trafiğe kapanırken, kaza yerine gelen meraklı vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Oğuz Yıldız (36) yönetimindeki 16 UCG 71 plakalı otomobil, 16 AEJ 437 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ile Yıldız'ın kullandığı otomobil, 16 MA 57 ve 34 LH 6216 plakalı otomobillere de çarptı. Kazada, Yıldız'ın otomobilindeki bir kişi ile ilk çarptığı otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edilerek, tedaviye alındı. Kaza yapan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat kapanan Ankara Yolu Caddesi, belediye ekiplerince yapılan temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.Öte yandan kaza yapan araçları izleyen meraklı vatandaşların, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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